El cáncer de próstata puede desarrollarse sin causar molestias durante sus primeras etapas. Por eso, esperar a sentir dolor o tener dificultades para orinar no es una estrategia segura. En Salud & Bienestar, el urólogo Fernando Mercado Pechuan destacó que consultar a tiempo permite identificar posibles alteraciones y evaluar tratamientos cuando la enfermedad todavía está localizada.

El especialista explicó que el riesgo aumenta con la edad y que el miedo, el pudor y la falta de información siguen alejando a muchos hombres del consultorio.

“El paciente no debe presentar o esperar presentar síntomas para concurrir a la consulta”, remarcó.

Según señaló, alrededor de uno de cada ocho hombres puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.

Antecedentes familiares y primeros controles

Mercado Pechuán puso especial atención en la historia familiar. Tener un padre o hermano con cáncer de próstata aumenta el riesgo y justifica conversar con el urólogo desde los 40 años. También recomendó informar si existen antecedentes de cáncer de mama u ovario en la familia, porque algunas alteraciones genéticas, como las vinculadas a BRCA1 y BRCA2, pueden relacionarse con un mayor riesgo.

Fernando Mercado Pechuan, urólogo.

La edad de inicio y la frecuencia de los controles deben decidirse de manera individual, considerando los antecedentes y las preferencias del paciente. El médico recordó que los hábitos saludables son importantes para la salud general, aunque no garantizan evitar el cáncer de próstata.

Para la evaluación inicial, mencionó el análisis de sangre del antígeno prostático específico (PSA). Un resultado elevado no confirma por sí solo un cáncer: también puede relacionarse con otras afecciones prostáticas y requiere interpretación médica. Según el caso, pueden indicarse estudios complementarios, como una resonancia magnética multiparamétrica, que ayuda a identificar lesiones sospechosas y orientar una eventual biopsia.

Detectar antes de que aparezcan síntomas

El urólogo señaló que reconocer la enfermedad en una etapa localizada amplía las alternativas terapéuticas. “La fase presintomática es la más importante”, sostuvo. En cambio, cuando el tumor está avanzado puede afectar otros órganos, incluidos los huesos, y requerir tratamientos más complejos. La evolución depende de las características de cada caso.

También aclaró que los problemas para orinar no siempre indican cáncer: pueden deberse a hiperplasia prostática benigna, un agrandamiento de la próstata que igualmente merece consulta. Las dificultades urinarias, el dolor persistente o cualquier cambio llamativo deben evaluarse sin demora, pero no reemplazan la conversación preventiva sobre controles.

Durante la entrevista adelantó actividades de concientización previstas para noviembre, con charlas y posibles testeos de PSA. Además, destacó el acompañamiento familiar para superar temores.

“Hay muchos tipos de métodos diagnósticos no invasivos, no agresivos”, expresó, e invitó a los hombres a informarse y hablar con un profesional antes de descartar una consulta por vergüenza.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.