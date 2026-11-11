El cáncer de pulmón puede desarrollarse sin provocar síntomas durante sus primeras etapas. Reconocer los riesgos y consultar a tiempo ayuda a identificar lesiones antes de que avance. En Salud & Bienestar, el neumólogo Marzio Meglioli explicó cuáles son las señales de alerta, cómo se realiza el diagnóstico y qué tratamientos existen actualmente.

El especialista señaló que esta enfermedad aparece cuando determinadas células pulmonares comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. Con el tiempo, pueden comprometer el funcionamiento del órgano y extenderse a otras partes del cuerpo. Existen distintos tipos de cáncer de pulmón, algo decisivo para elegir el tratamiento.

Señales que no conviene ignorar

El tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo, pero no es el único. Meglioli mencionó también determinadas exposiciones ambientales y enfermedades pulmonares relacionadas con sustancias como el asbesto. Además, recordó que una persona que nunca fumó también puede desarrollar esta enfermedad.

Marzio Meglioli, médico neumólogo.

“Desgraciadamente el pulmón cuando tiene una neoplasia, cuando tiene un cáncer, la gran mayoría de las veces no da síntomas temprano”, advirtió. Entre las manifestaciones que pueden aparecer mencionó la tos persistente, la expectoración con sangre y la pérdida de peso sin una causa evidente.

Ninguno de estos síntomas confirma por sí solo un cáncer, pero sí justifica una evaluación médica. La ausencia de molestias tampoco garantiza que no exista una lesión. Para quienes fumaron durante muchos años, el neumólogo recomendó consultar también por otras enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Cómo se detecta y qué tratamientos existen

Ante una sospecha clínica, el profesional explicó que pueden solicitarse estudios por imágenes, como radiografías y tomografías. La tomografía permite observar con mayor detalle las alteraciones pulmonares. Cuando se identifica una lesión sospechosa, puede ser necesaria una biopsia para analizar el tejido y confirmar de qué tipo de tumor se trata.

En personas con antecedentes importantes de tabaquismo, el control debe individualizarse: la tomografía de baja dosis es el estudio utilizado para el rastreo en quienes cumplen criterios de riesgo, mientras que la radiografía no la reemplaza como método de detección preventiva.

Las alternativas terapéuticas dependen del tipo de cáncer y de su extensión. Meglioli mencionó la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y destacó los avances de las técnicas quirúrgicas. En la práctica actual también existen tratamientos dirigidos e inmunoterapia para determinados pacientes, según la evaluación oncológica.

Al hablar de prevención, el mensaje del especialista fue contundente: “No fumar, cero tabaco, cero tabaco”. También recomendó mantener hábitos saludables, realizar actividad física y evitar el sedentarismo. La consulta médica ante síntomas persistentes y la evaluación del riesgo personal permiten tomar decisiones sin esperar a que aparezcan señales graves.

Dato

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