La Cancillería argentina emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos que evalúen incorporarse a ejércitos extranjeros y participar en conflictos armados fuera del país. El comunicado puso el foco en los riesgos que implica ese tipo de decisiones y en las limitaciones que puede enfrentar la asistencia consular en contextos bélicos.

La recomendación oficial se conoce en un escenario marcado por la participación de argentinos en fuerzas extranjeras, especialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. En los últimos años se conocieron distintos casos de ciudadanos que viajaron para incorporarse como voluntarios a unidades militares ucranianas.

Según informsron en una investigación previa, no existen cifras oficiales sobre la cantidad de argentinos que se incorporaron al Ejército de Ucrania, aunque el medio estimó que durante el último año al menos 70 personas se habían alistado. Los voluntarios firman contratos con las fuerzas ucranianas y, en algunos casos, son enviados al frente después de un período de entrenamiento.

La advertencia de Cancillería

La Cancillería remarcó que incorporarse a las fuerzas armadas de otro Estado supone quedar sometido a las leyes, reglamentos y decisiones militares de ese país.

Además, advirtió que los argentinos que se encuentren en zonas de guerra pueden quedar expuestos a situaciones de extrema peligrosidad y que la capacidad del Estado argentino para brindar asistencia consular puede verse seriamente limitada por las condiciones de seguridad existentes.

La recomendación apunta también a que quienes analicen este tipo de propuestas conozcan previamente las condiciones contractuales, la legislación aplicable y las consecuencias que puede implicar intervenir directamente en un conflicto armado extranjero.

Argentinos que viajaron a combatir a Ucrania

La participación de argentinos en la guerra de Ucrania cobró mayor visibilidad durante los últimos meses. Una investigación periodística reveló la existencia de circuitos de reclutamiento en América Latina y mostró cómo algunos voluntarios son contactados antes de viajar a Europa.

De acuerdo con ese relevamiento, los extranjeros que ingresan a determinadas unidades militares reciben entrenamiento previo y pueden ser destinados posteriormente a zonas de combate. La propia investigación recogió testimonios que describieron el alto riesgo al que están expuestos quienes llegan al frente.

Ante ese escenario, Cancillería recomendó extremar las precauciones antes de asumir compromisos militares fuera de la Argentina.