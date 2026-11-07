Candado abierto, así escapó la mujer de la comisaría: investigan a un policía

La fuga de Marcela Alejandra Díaz de la Comisaría 3ª de Trinidad dejó una pregunta central para la investigación judicial sobre quién dejó abierto el candado que le permitió escapar. El medio Sanjuan8 confirmó que un policía permanece bajo investigación y que esperan individualizarlo entre lunes y martes de la próxima semana tras la recaptura de la mujer de 33 años.

La investigación continúa luego de que la detenida escapara de la dependencia policial durante la madrugada del jueves 5 de noviembre. Los investigadores revisan cámaras de seguridad y registros para reconstruir cómo salió de la comisaría y confirmaron que el candado quedó abierto, lo cual facilitó la fuga de la celda.

La pesquisa busca determinar quién tuvo a su cargo esa medida de seguridad y si se trató de una negligencia o de una acción intencional. La sospecha se concentra en un efectivo policial mientras la revisión de imágenes apunta a establecer quién estaba a cargo y qué ocurrió antes de salir por el sector trasero de la dependencia.

La mujer estaba alojada en la celda femenina por una causa de presunto hurto agravado por la participación de una menor tras la sustracción de una prenda en un local de avenida Rioja entre Libertador y Laprida. La investigación se inició porque su hija de 15 años fue señalada por el hecho y la madre habría incitado y participado de la situación.

Díaz escapó alrededor de las 4 de la mañana por una puerta trasera que contaba con un pasador pero no tenía un candado colocado. Tras la fuga la fiscalía solicitó el análisis de cámaras y abrió una línea de investigación sobre el posible incumplimiento de los deberes de seguridad en el establecimiento.

La búsqueda de la prófuga terminó en el barrio Belgrano en Rawson donde la mujer fue encontrada en una vivienda de un hombre conocido como El Negro Tara. Según detalló Sanjuan8, la recaptura se concretó sin incidentes y ahora la fiscalía espera avanzar con la identificación del efectivo responsable entre lunes y martes para definir si hubo descuido o intención.