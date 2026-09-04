Cande Vetrano reveló si Lali Espósito fue infiel en su despedida de soltera

Las playas de Río de Janeiro en Brasil sirvieron de escenario para la escapada que un grupo íntimo de amigas le organizó a Lali Espósito. Durante una transmisión en el stream de El Trece, Cande Vetrano dio a conocer los pormenores de la estadía y explicó la forma en que la homenajeada experimentó cada momento de la reunión en territorio brasileño.

Sobre la actitud de la cantante a lo largo del viaje, Vetrano comentó: “Lali estaba graciosísima, gozando mucho. La sorprendimos con muchas cosas que ustedes no saben, fue todo muy divertido”. La planificación contempló varios momentos inesperados que se fueron desplegando de manera gradual con el correr de las jornadas.

Respecto a la dinámica cotidiana que mantuvo el grupo en el destino elegido, la entrevistada señaló: “Nos divertimos mucho, sobre todo comimos y bebimos. Estuvo linda la organización porque íbamos viendo cuándo aparecían las sorpresitas”. El principal reto de la comitiva consistió en preservar el factor sorpresa hasta el último minuto, ya que la artista únicamente contaba con la información de que realizaría un viaje.

Mantener la reserva sobre las actividades planificadas demandó un esfuerzo particular por parte de las organizadoras. Vetrano remarcó esa circunstancia al manifestar: “Lali no sabía nada de nada, solo que viajábamos, la re sorprendimos. Miren que a ella no le gusta que la sorprendan y lo logramos. Estuvo increíble”. Las postales del viaje reflejaron salidas compartidas y momentos de complicidad entre las integrantes de la comitiva.