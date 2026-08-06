La investigación por el episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, en el barrio porteño de Belgrano, dio un giro este jueves luego de que Candela Arizaga ampliara su declaración ante la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Saavedra. La joven aseguró que atravesó un "brote psicótico", negó haber sido víctima de violencia y desligó de toda responsabilidad al exdiputado.

Al salir de la fiscalía junto a su nuevo abogado, la influencer afirmó que el episodio que terminó con ella corriendo semidesnuda por la vía pública respondió a un problema de salud mental y no a una agresión por parte de Moyano.

"Tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a tratar de acá en adelante para estar bien. Es un tema psicológico", expresó ante los medios. Además, remarcó que durante aquella madrugada "no hubo violencia" y sostuvo que, de haber existido, ella misma lo habría denunciado públicamente.

Arizaga también reveló que solicitó a la Justicia el levantamiento de la restricción de acercamiento que pesa sobre Moyano porque desea volver a verlo.

"El problema nunca fue con él. Yo tuve un brote psicótico. Si se fijan en las imágenes, yo huía de todos. Había hasta un policía corriéndome y me asusté", afirmó al explicar lo ocurrido durante la madrugada del martes.

La modelo evitó responder preguntas sobre un eventual consumo de estupefacientes y reiteró que el dirigente sindical no ejerció violencia física ni psicológica contra ella.

Mientras tanto, la causa judicial continúa abierta. Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Aunque recuperó la libertad tras declarar, continúa vigente la prohibición de acercamiento y de contacto con Arizaga, además de otras medidas dispuestas por la Fiscalía mientras avanza la investigación.