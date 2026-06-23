Canela en rama o en polvo: ¿cuál reduce mejor el colesterol?

El uso frecuente de la canela puede representar un beneficio metabólico o un riesgo para el bienestar físico según la variedad elegida. La canela de Ceilán, conocida científicamente como Cinnamomum verum, se comercializa habitualmente en raja y posee un perfil superior para disminuir el colesterol total y el LDL.

Sus efectos positivos se vinculan al trans-cinamaldehído, un componente activo presente en la corteza interna. En estudios clínicos, personas que consumieron este extracto durante 12 semanas lograron reducir la fracción LDL sin registrar daños renales ni hepáticos.

Por el contrario, la canela Cassia, que suele venderse en polvo, contiene una alta concentración de cumarina. Este compuesto tiene potencial hepatotóxico y puede causar fatiga, dolor abdominal e ictericia. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria indica que existe un "límite seguro de ingesta diaria de cumarina de 0,1 mg por kilogramo de peso corporal".

Esta cantidad puede superarse con apenas media cucharadita de polvo al día, ya que algunas variantes de Indonesia o Vietnam contienen hasta 10.000 mg de cumarina por kilogramo. Según los expertos de la EFSA y el BfR, el uso rutinario de esta especia "puede exceder el umbral seguro y provocar daño hepático acumulativo".

La forma de presentación es determinante para la seguridad del consumidor. La raja actúa como una barrera natural contra la oxidación y permite identificar visualmente la especie, evitando el consumo inadvertido de variedades tóxicas. En cambio, el polvo se degrada más rápido y facilita la venta de Cassia bajo nombres genéricos.

Los especialistas advierten que "la distinción entre especies y el formato de presentación no es un detalle menor: determina si la canela será un aliado en la salud metabólica o un riesgo silencioso para el hígado". Por ello, se recomienda adquirir la versión de Ceilán en rama, molerla en casa y verificar siempre su procedencia. Como conclusión, los informes señalan que "mantenerse informado y elegir productos autenticados es la mejor estrategia para aprovechar los beneficios de la canela sin poner en peligro la salud hepática".