Momentos de tensión se vivieron en la Escuela Nº 69 de Avellaneda, donde un grupo de padres ingresó por la fuerza al establecimiento para buscar a un docente acusado de presunto abuso de alumnas. La situación derivó en corridas, empujones y golpes dentro del edificio, hasta que intervino la Policía.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando varios estudiantes les contaron a sus familias que un profesor les habría realizado tocamientos indebidos. Tras conocer esos relatos, los padres decidieron presentarse en la institución para radicar la denuncia y solicitar una reunión con las autoridades.

Al llegar al establecimiento, se enteraron de que el docente señalado se encontraba dentro del edificio. En ese momento intentaron ingresar para increparlo, pero como el acceso les fue impedido, forzaron la entrada.

De acuerdo con las imágenes registradas por un testigo, los padres recorrieron los pasillos de la escuela mientras buscaban al profesor. Durante esos minutos se produjeron corridas, empujones y agresiones contra parte del personal que intentó contener la situación.

Ante el desborde, efectivos policiales llegaron al lugar para controlar el conflicto y resguardar a quienes se encontraban dentro de la institución.

Finalmente, el docente denunciado fue demorado por la Policía mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

El episodio quedó registrado en videos grabados por personas que estaban en el lugar, donde se observa el momento en que los padres recorren el establecimiento en medio de un clima de fuerte tensión.