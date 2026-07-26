La Asociación Minera Cordillera de los Andes anunció el inicio de un programa de capacitaciones gratuitas destinado a personas interesadas en incorporarse a la industria minera. Según confirmó su presidente, Patricio Páez, en diálogo con DIARIO HUARPE, la iniciativa busca brindar herramientas de formación vinculadas a las principales demandas laborales del sector y facilitar el acceso a conocimientos que muchas veces tienen costos difíciles de afrontar para personas desempleadas.

La propuesta comenzará esta semana en la sede que utiliza la entidad en Capital y está orientada tanto a personas que buscan dar sus primeros pasos en minería como a trabajadores que desean ampliar sus conocimientos para mejorar sus oportunidades laborales.

La iniciativa también tiene un fuerte componente social. Abel Humpiri Mendoza, integrante de la comisión de la asociación, explicó a DIARIO HUARPE que uno de los objetivos es acercar capacitaciones a personas que hoy no pueden acceder a este tipo de formación por cuestiones económicas.

"Estuve buscando este tipo de cursos en instituciones y los más baratos que nos pueden cobrar rondan los $130.000. En nuestra agrupación hay gente que está desempleada y no puede pagar eso, por eso decidimos avanzar con capacitaciones gratuitas", afirmó.

El cronograma comenzará el miércoles con una capacitación sobre conducción de camionetas 4x4, que será dictada por el instructor certificado Raúl Guerra. La actividad se desarrollará entre las 9 y las 12 aproximadamente.

En tanto, el jueves se realizará un curso de Rigger, también conocido como señalero de movimiento de izaje, que estará a cargo de la entidad certificadora Worklift.

Además, la asociación trabaja junto al Centro de Capacitación y Entrenamiento Laboral (CCEL), donde Oscar y Rafael Lacherre dictarán cursos vinculados a mantenimiento de equipos, electricidad y ayudante de perforación diamantina.

También se prevén capacitaciones relacionadas con trabajo en mina, legislación de seguridad y transporte, orientadas a brindar herramientas básicas para quienes buscan incorporarse a la actividad.

"Queremos que la gente llegue mejor preparada a las oportunidades que se están generando en el sector", señaló Páez.

Si bien el cursado es gratis, evaluan cobrara un monto cercano a los $5.000 para el costro del tramite de la certificación. Tambien aclararon que esta certificación es de asistencia y no tiene resolución ministerial.

Cómo inscribirse

Las capacitaciones se desarrollarán en la sede de la Asociación Minera Cordillera de los Andes, ubicada sobre calle España y lateral de Circunvalación, en Capital.

Los interesados pueden obtener información e inscribirse a través de los canales oficiales de la entidad. La agrupación dispone de una base de datos de trabajadores y recibe consultas mediante los correos electrónicos y

Buscan llegar a Iglesia y Calingasta

Uno de los objetivos de la iniciativa es extender las capacitaciones hacia departamentos mineros y facilitar el acceso de vecinos de comunidades cercanas a los principales proyectos.

Según explicó el dirigente, la entidad mantiene conversaciones para acercar estas herramientas a localidades como Iglesia y Calingasta, donde existe una creciente demanda de formación vinculada a la minería.

La intención es complementar la capacitación teórica con futuras instancias prácticas que permitan fortalecer la experiencia de los participantes y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Piden apoyo

Desde la asociación también señalaron que buscan incorporar equipamiento para ampliar la capacidad de formación. Entre las necesidades identificadas figuran computadoras, proyectores, sillas y otros elementos que permitan desarrollar las actividades en mejores condiciones.

Actualmente la entidad dispone de una sala con capacidad limitada y trabaja para responder al creciente interés de personas que buscan capacitarse para ingresar a la minería.

Páez sostuvo que la formación de mano de obra local será uno de los desafíos más importantes de los próximos años y remarcó que estas capacitaciones apuntan a preparar trabajadores sanjuaninos para las oportunidades que podrían generar los proyectos mineros que avanzan en la provincia.