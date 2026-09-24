Más de 300 personas participaron durante cuatro días de una capacitación gratuita en conducción de camiones y ómnibus de alta exigencia, una instancia de formación que busca acompañar el desarrollo de la actividad minera en San Juan. La inducción, llamada "Inducción 360°: manejo de camiones y ómnibus de alta exigencia", se desarrolló en el predio de ACER, ubicado en Ruta 20, kilómetro 8, en el departamento 9 de Julio.

El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, visitó el predio este miércoles para probar el simulador 360° que se utilizó en el entrenamiento. Durante la visita, conversó con los capacitadores y con algunos de los choferes que realizaron la práctica.

Cómo fue la capacitación

La inducción se organizó mediante una articulación entre el Ministerio de Minería, ACER, PAP Transporte y Logística, Dream, Acero y Roca y la Agrupación Cordillera de los Andes. La práctica se desarrolló en las instalaciones de ACER, con un turno de una hora y quince minutos por participante.

El simulador permite entrenar a los conductores en situaciones propias del transporte en alta montaña, una de las exigencias centrales de la operación minera en la cordillera. La capacitación estuvo dirigida especialmente a quienes se desempeñan, o buscan desempeñarse, en el transporte de cargas y de pasajeros asociado a la actividad.

Por qué importa

La conducción en caminos de montaña es una de las tareas más críticas en la operación minera. Los proyectos de cobre y oro que avanzan en San Juan demandan conductores capacitados para operar en condiciones de altura, pendiente y clima adverso. La formación de choferes locales es, en ese marco, una de las condiciones para que el empleo minero quede en la provincia.

En su intercambio con los participantes, Perea destacó la importancia de continuar impulsando instancias de formación que ayuden a mejorar la preparación de los trabajadores frente al escenario que la minería comienza a desarrollar en la provincia.

La participación de más de 300 personas durante las cuatro jornadas reflejó el interés de los conductores por acceder a formación vinculada con las oportunidades que abre el desarrollo minero sanjuanino.