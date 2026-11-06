El personal de las boleterías habilitadas para la Fiesta Nacional del Sol recibió una capacitación sobre perspectiva de discapacidad, derechos y legislación vigente. La jornada se realizó en el hall del Teatro del Bicentenario, donde se entregan las entradas gratuitas para personas con discapacidad.

La iniciativa estuvo a cargo de profesionales de la Dirección de Personas con Discapacidad y tuvo como objetivo brindar herramientas para mejorar la atención, promover la empatía y garantizar un trato igualitario. También se abordó el alcance del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los derechos de quienes lo poseen.

Qué temas abordaron durante la capacitación

La formación estuvo a cargo de la abogada Ana Laura Pereyra, integrante de la Dirección de Personas con Discapacidad; Gema Zalazar, jefa técnica de la Junta Evaluadora de Discapacidad; y Alicia Araya. Durante el encuentro se trabajó sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y las herramientas para garantizar su accesibilidad.

Además, explicaron los distintos formatos vigentes del CUD: el documento impreso en papel moneda, la versión digital con código QR y el certificado disponible en la aplicación Mi Argentina. También indicaron dónde figura si la persona necesita asistir con un acompañante y repasaron los derechos contemplados en la normativa.

Esta es la segunda edición de la capacitación destinada al personal que trabaja en las boleterías de la Fiesta Nacional del Sol.

Cómo acceder a las entradas gratuitas

Desde este viernes 6 de noviembre está habilitada la entrega de entradas sin costo para personas con discapacidad, hasta completar los cupos previstos para el Velódromo y el Estadio. En el caso del Estadio, por las características del espacio, la disponibilidad está destinada a personas que utilizan silla de ruedas o tienen movilidad reducida y necesitan andador, con lugar previsto para un acompañante.

Además, todas las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad. La entrega de entradas para los espacios con cupo estará sujeta a la disponibilidad prevista.