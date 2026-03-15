La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este lunes 16 de marzo comenzarán los Talleres Anuales 2026, una propuesta cultural y educativa destinada a niños, jóvenes y adultos.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, ubicada en Buenaventura Luna y 25 de Mayo, en la Feria Municipal, o en el Centro Cultural Estación San Martín. La atención es de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Los Talleres Anuales incluirán propuestas culturales, artísticas y recreativas destinadas a diferentes edades. Entre las opciones se destacan actividades vinculadas a la danza y el movimiento, como folklore para niños, jóvenes y adultos, danza contemporánea, danza árabe, danzas españolas y tango en niveles inicial y avanzado. También habrá espacios orientados al bienestar físico, como yoga en colchonetas.

Desde la Municipalidad informaron que, para completar el trámite, los interesados deberán presentar el DNI o una boleta de servicios que acredite el domicilio en el departamento. Ante cualquier consulta o para más información, los capitalinos podrán comunicarse a los teléfonos 4215767 o 4215777.

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Qué talleres y dónde se dictan

Los talleres se dictarán en distintos espacios culturales de la Capital, entre ellos el Centro Cultural Estación San Martín, el Museo de la Historia Urbana y el Cine Teatro Municipal.

En el Centro Cultural Estación San Martín habrá propuestas como folklore para niños, jóvenes y adultos; pintura y mix media; yoga en colchonetas; teatro para adultos mayores; danza contemporánea; danza árabe; reciclaje; lenguaje plástico; mimo; tango para principiantes y avanzados, y danzas españolas.

Por su parte, en el Museo de la Historia Urbana se desarrollarán talleres de ajedrez para niños, jóvenes y adultos, además de clases de guitarra para mayores de 13 años.

En el Cine Teatro Municipal se dictarán talleres de percusión, danzas españolas y danza árabe para jóvenes y adultos.

Desde el municipio también informaron que habrá actividades en otros espacios comunitarios, entre ellos la Unión Vecinal del Barrio 25 de Mayo, la Unión Vecinal del Barrio Cabot, el Centro de Integrados y el Centro de Jubilados Trinidad.