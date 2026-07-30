La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que adhirió al duelo provincial decretado por el Gobierno de San Juan tras el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, en el que murieron siete personas, entre ellas cuatro funcionarios provinciales.

Como parte de la medida, el municipio decidió suspender todas las actividades oficiales previstas durante los tres días de duelo. Además, las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios municipales mientras se extienda el período dispuesto por la Provincia.

No obstante, desde el municipio aclararon que la atención al público y el funcionamiento de las distintas dependencias municipales se desarrollarán con normalidad, por lo que los vecinos podrán realizar sus trámites habituales.

La decisión acompaña el decreto emitido por el Ejecutivo provincial, que estableció tres jornadas de duelo oficial como muestra de respeto por las víctimas del siniestro ocurrido este martes en el departamento Valle Fértil.

Desde la Municipalidad también manifestaron su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas. "La Municipalidad de la Ciudad de San Juan expresa su profundo pesar y acompaña a las familias, seres queridos y compañeros de las víctimas en este difícil momento, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias", señalaron mediante un comunicado oficial.