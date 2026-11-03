La Municipalidad de la Ciudad de San Juan implementó mejoras en el sistema de habilitaciones comerciales para agilizar la apertura de nuevos establecimientos. A través de la Ventanilla Única Comercial, los comerciantes pueden realizar el trámite de manera online, mediante un procedimiento simplificado de cuatro pasos y con un plazo de resolución de 48 horas.

La iniciativa forma parte de una política de modernización de la gestión municipal, encabezada por la intendenta Susana Laciar. El objetivo es optimizar los procedimientos administrativos y brindar respuestas más rápidas a los vecinos que buscan iniciar una actividad comercial.

Cómo funciona el trámite online

La digitalización permite gestionar las habilitaciones comerciales sin necesidad de realizar todas las instancias de manera presencial. De esta forma, quienes desean abrir un negocio pueden acceder a una alternativa más sencilla y reducir los tiempos de espera.

El procedimiento se realiza mediante la Ventanilla Única Comercial, que concentra la gestión en cuatro pasos. Según informó el municipio, el plazo previsto para resolver la habilitación es de 48 horas.

El objetivo de acompañar a comerciantes y emprendedores

Desde la Municipalidad señalaron que cada nuevo comercio representa una oportunidad de inversión, generación de empleo y crecimiento económico para la Ciudad. Por ese motivo, la gestión busca impulsar herramientas que acompañen a comerciantes y emprendedores desde el comienzo de sus proyectos.

La propuesta apunta a facilitar los trámites administrativos y mejorar el acceso a los servicios municipales. Los interesados pueden consultar más información en el sitio oficial de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan: https://municipiosanjuan.gob.ar/.