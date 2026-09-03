Los conductores que circulen este jueves 3 de septiembre por el microcentro sanjuanino deberán tener en cuenta nuevas modificaciones en el tránsito. La Municipalidad de Capital informó que habrá cortes parciales sobre calle General Acha debido a trabajos de repavimentación, limpieza y bacheo.

Las intervenciones forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando sobre diferentes arterias del centro. Las tareas afectarán distintos tramos de General Acha durante la jornada.

Las tareas incluyen repavimentación, limpieza y bacheo.

Según el cronograma informado por el municipio, los trabajos se realizarán en:

General Acha entre Mitre y Rivadavia: culminación de las tareas de repavimentación.

General Acha entre Rivadavia y Laprida: trabajos de repavimentación.

General Acha entre Laprida y avenida Libertador: tareas de limpieza y bacheo.

Capital continúa con las tareas del Plan 50 Cuadras.

En este último tramo, las labores tendrán una duración estimada de cuatro horas.

Debido a las restricciones parciales en una de las calles más transitadas del microcentro, desde el municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución y contemplar posibles demoras.

Además, aconsejaron planificar recorridos alternativos para evitar inconvenientes mientras las cuadrillas municipales desarrollen los trabajos.

Las intervenciones forman parte del programa de repavimentación que Capital lleva adelante en el microcentro con el objetivo de mejorar el estado de diferentes arterias.