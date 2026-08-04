La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegará tareas de repavimentación, limpieza y bacheo sobre calle Laprida en el marco del Plan 50 Cuadras.

Las tareas se llevarán a cabo este martes 4 de agosto, debido a esto, el tránsito vehicular se verá interrumpido de manera parcial y total en distintos tramos estratégicos de calle Laprida.

Puntos de intervención y tramos afectados

Calle Laprida, entre Mendoza y General Acha: Trabajos: Tareas de repavimentación de la calzada.

Modalidad: Tránsito interrumpido durante el desarrollo de las maniobras.

Calle Laprida, entre Catamarca y Sarmiento: Trabajos: Tareas de limpieza y bacheo.

Modalidad: Corte parcial de tránsito.

Duración estimada: 4 horas aproximadamente.

Recomendaciones para los automovilistas

Desde el municipio capitalino solicitaron a los conductores: Circular con extrema precaución por las inmediaciones de la zona intervenida. Respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal de Tránsito. Buscar vías alternativas para acceder o cruzar el microcentro sanjuanino y evitar demoras en las horas pico.