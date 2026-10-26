El plan de pavimentación de 50 cuadras de Capital entró en su etapa final y la Municipalidad estima que los trabajos estarán terminados entre mediados de noviembre y los primeros días de diciembre. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE la secretaria de Obras, Sonia Calderón, quien destacó el avance de las tareas y explicó las dificultades que debieron resolver para sostener el ritmo de ejecución sin complicar la circulación.

“Ya a esta altura llevamos aproximadamente 74.000 y algo de metros cuadrados”, detalló la funcionaria. Según explicó, el ritmo de obra es favorable, aunque las intervenciones en calles de alta circulación obligaron a realizar ajustes en el cronograma.

“Calculamos que con el levantamiento de las tapas y todo estaríamos culminando a mediados del mes que viene, más o menos, los primeros días de diciembre”, señaló Calderón.

La finalización dependerá de que puedan completarse esas tareas y de que no surjan nuevos imprevistos.

Las dificultades que obligaron a reorganizar los trabajos

Uno de los principales desafíos fue compatibilizar la pavimentación con el tránsito diario. La necesidad de implementar desvíos y realizar cortes en arterias importantes llevó al municipio a modificar algunas fechas para evitar mayores inconvenientes.

“Las demoras son más que nada por las complicaciones que podés tener a diario con el tráfico, desviaciones, esas cosas”, explicó la secretaria.

A esto se sumaron las condiciones climáticas y la realización de eventos que requieren mantener despejadas determinadas zonas. Calderón mencionó como ejemplo el Ironman, cuya organización obligó a revisar los tiempos previstos para no afectar el desarrollo de la competencia.

“Por ahí se retrasa, quizás lo tenías programado para un día y bueno, lo retrasaste para un día más o dos más”, indicó. Según remarcó, el equipo municipal evalúa estas situaciones cotidianamente para sostener los trabajos sin perjudicar otras actividades de la ciudad.

Qué calles faltan para completar el plan

Entre los sectores pendientes se encuentran tramos de las calles Santa Fe, General Acha y Córdoba. La funcionaria explicó que la planificación de los cortes es clave, especialmente porque se trata de vías principales utilizadas diariamente por numerosos conductores.

"Estamos viendo cortes como en calle Santa Fe que no vayan a perjudicar. Además estamos también cortando avenida Córdoba, por ahí se ralentiza por ese tema”, sostuvo sobre las obras.

Por ese motivo, el municipio busca evitar que las interrupciones coincidan y compliquen la circulación en simultáneo. La prioridad, afirmó, es avanzar con las obras procurando reducir las molestias a los vecinos.

Coordinación para evitar nuevos retrasos

Calderón también descartó dificultades de coordinación con los trabajos que se realizan desde el Gobierno provincial, entre ellos las intervenciones vinculadas al mantenimiento de acequias y desagües.

“No hemos tenido ningún inconveniente en ese sentido, nosotros tenemos buena comunicación con todos”, aseguró. Y agregó que los equipos se mantienen informados sobre las tareas previstas para organizar las intervenciones.

Con los últimos tramos pendientes y el levantamiento de tapas por completar, Capital apunta a cerrar el plan entre noviembre y los primeros días de diciembre, sujeto a las condiciones del clima, la circulación y los ajustes necesarios para minimizar el impacto en la vida cotidiana.