La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este miércoles 15 de julio habrá un nuevo corte de tránsito en avenida Rioja, debido al avance de las obras del Plan 50 Cuadras en el microcentro sanjuanino.

Según comunicó el municipio, la circulación estará interrumpida sobre el lateral oeste de avenida Rioja, en el tramo comprendido entre calle Santa Fe y avenida Ignacio de la Roza. La medida se implementará mientras se desarrollan las tareas previstas en ese sector.

El nuevo corte se enmarca en el plan de repavimentación que lleva adelante Capital y que contempla la renovación de 87.500 metros cuadrados de calzada. La intervención se desarrolla en un amplio sector del microcentro, con frentes de trabajo planificados entre Caseros y avenida Alem, y desde Laprida hasta Santa Fe.

Las obras son financiadas por el Gobierno de San Juan y tienen un plazo estimado de ejecución de seis meses. La planificación contempla trabajos simultáneos y cortes temporales a medida que avanzan las tareas sobre las distintas arterias céntricas.

En avenida Rioja, Capital ya realizó intervenciones y modificaciones en la circulación como parte del mismo programa de repavimentación.

Ante el nuevo corte, se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por calles alternativas para evitar demoras en la zona.