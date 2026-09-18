La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió la convocatoria para encontrar a la mujer que representará a Capital en “Emprendedora del Sol 2026”, una iniciativa destinada a reconocer y potenciar proyectos liderados por mujeres en toda la provincia.

La propuesta está dirigida a vecinas de Capital que tengan una idea de negocio o un emprendimiento que esté dando sus primeros pasos y quieran llevarlo a una nueva escala.

Las seleccionadas podrán acceder a distintas herramientas para fortalecer sus proyectos. El programa contempla premios económicos, capacitaciones, mentorías y espacios de difusión destinados a mejorar la sostenibilidad y las posibilidades de crecimiento de los emprendimientos.

Entre los beneficios también habrá aportes no reembolsables que podrán utilizarse para adquirir insumos o herramientas vinculadas con cada actividad productiva.

El objetivo es acompañar a las emprendedoras para que puedan transformar una idea inicial o un proyecto incipiente en una propuesta con mayores posibilidades de desarrollo.

La representante de Capital avanzará posteriormente a la instancia provincial de Emprendedora del Sol 2026, donde competirán mujeres seleccionadas en los distintos departamentos de San Juan.

Uno de los principales atractivos del certamen será el gran premio provincial, cuyo detalle será anunciado durante la Fiesta Nacional del Sol.

Cómo inscribirse

Las emprendedoras de Capital tendrán tiempo para anotarse hasta el 28 de septiembre a las 23.30.

Las bases, condiciones y el formulario de inscripción están disponibles mediante el código QR publicado en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Para realizar consultas, las interesadas también pueden comunicarse al 264 323 9939.

QR para anotarse.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca reconocer el esfuerzo y el talento de las mujeres de Capital, además de brindar herramientas concretas para acompañar el crecimiento de sus proyectos productivos.