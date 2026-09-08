La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, junto a la secretaria de Economía y Hacienda, Érica Díaz Fior, participó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la presentación de un estudio que analiza cómo mejorar la eficiencia regulatoria para atraer inversiones y fomentar el empleo privado.

Se trata del informe “Eficiencia regulatoria en ciudades y su impacto en la atracción de inversiones”, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El encuentro reunió a intendentes y equipos técnicos de diferentes puntos del país para analizar de qué manera el entramado normativo, tributario y administrativo de los gobiernos locales puede condicionar las decisiones de inversión del sector privado.

Un estudio sobre la burocracia

El trabajo tomó como casos de análisis a las ciudades de Córdoba, Rosario, Salta y Tandil. Entre sus principales datos, reveló que abrir una empresa y operar formalmente en Argentina demanda 4.496 horas, el doble del promedio de Latinoamérica.

Según el estudio, esta situación ubica a Argentina en el puesto 126 de 190 economías en materia de facilidad para hacer negocios.

CIPPEC advirtió que el problema no está solamente en la cantidad de trámites. También señaló dificultades vinculadas con la falta de claridad regulatoria, la acumulación de normas sin derogación expresa, la existencia de tasas municipales sin una contraprestación identificable y la digitalización de procesos sin una simplificación previa.

La postura de Susana Laciar

En ese contexto, la intendente destacó que la Ciudad de San Juan viene trabajando en línea con las recomendaciones planteadas en el estudio. “Estamos convencidos de que simplificarle la vida a quien quiere invertir, producir y generar empleo es una obligación del Estado municipal”, afirmó Laciar.

La jefa comunal agregó: “Por eso avanzamos en la modernización, la ventanilla única y la transparencia de cada trámite”.

Las propuestas para reducir trámites

El estudio presentado por CIPPEC plantea una estrategia integral dividida en tres etapas. En el corto plazo, propone crear un catálogo único de trámites y publicar la contraprestación correspondiente a cada tasa.

Para el mediano plazo, plantea segmentar las habilitaciones según el nivel de riesgo, implementar la declaración jurada con fiscalización posterior y avanzar en la interoperabilidad entre las diferentes áreas.

Finalmente, para el largo plazo, recomienda realizar una revisión integral del código de uso de suelo y consolidar un digesto normativo.

Intendentes y equipos técnicos

Además de Laciar y Díaz Fior, participaron del encuentro los intendentes Emiliano Durand, de Salta, y Rodrigo Aybar, de Tres de Febrero; la presidenta de Córdoba Acelera, Mariela Bercovich; y funcionarios de los municipios de Concordia, Lomas de Zamora, San Isidro, Tandil y Vicente López.

La jornada permitió poner en común las dificultades que enfrentan los gobiernos locales y las propuestas para avanzar en una mayor eficiencia regulatoria, con el objetivo de facilitar las condiciones para la inversión y la generación de empleo privado.