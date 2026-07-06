La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha este lunes 6 de julio la etapa de votación del Presupuesto Participativo 2026 para los vecinos del Distrito Capital Centro, quienes ya pueden elegir los proyectos que consideran prioritarios para su comunidad. La iniciativa busca fortalecer la participación ciudadana al permitir que los vecinos definan el destino de una parte de los recursos municipales, seleccionando las propuestas que serán ejecutadas durante el próximo año.

Los proyectos que integran la votación fueron elaborados a partir de las ideas y necesidades planteadas por los propios vecinos en las distintas instancias participativas realizadas en cada distrito de la ciudad. Entre las propuestas se encuentran mejoras en espacios públicos, obras de infraestructura urbana, incorporación de equipamiento comunitario, acciones para favorecer la accesibilidad, iniciativas vinculadas a la seguridad vial y otros proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

La Municipalidad destacó que el Presupuesto Participativo constituye una herramienta que promueve la participación democrática y fortalece el vínculo entre el Estado y la comunidad, permitiendo que los ciudadanos intervengan de manera directa en la definición de obras y acciones para sus barrios.

Desde el municipio invitaron a todos los vecinos del Distrito Capital Centro a participar de esta instancia y emitir su voto para definir cuáles serán los proyectos que se ejecutarán durante 2026.

La votación se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del Presupuesto Participativo, donde cada vecino podrá seleccionar las iniciativas que considere más importantes para continuar impulsando el desarrollo y crecimiento de la Ciudad de San Juan. Los interesados pueden acceder al sistema de votación ingresando al sitio oficial del Presupuesto Participativo 2026: https://presupuestoparticipativo.municipiosanjuan.gob.ar/.

Cronograma de votación