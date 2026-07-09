En el marco de un ambicioso plan de infraestructura coordinado entre el municipio y el Gobierno provincial, la Ciudad de San Juan mantiene activa su agenda de obras viales incluso durante el feriado nacional. Los trabajos se concentran actualmente en la Avenida Rioja, en su lateral oeste, marcando un paso firme en la recuperación de las calzadas del microcentro sanjuanino. Juan Sansó, secretario de Gobierno de la Capital, explicó que la continuidad de las labores en este día responde a la necesidad de avanzar sin demoras en la mejora de la transitabilidad.

Respecto al inicio de esta etapa específica, Sansó señaló a DIARIO HUARPE: "Como ya se inició hace un par de días el tema de pavimentación de la Ciudad de San Juan, se da inicio en la avenida Rioja, del lado oeste se empieza a pavimentar". El funcionario destacó que estas acciones forman parte de un plan integral que el intendente lleva adelante junto a la gestión del gobernador Marcelo Orrego para "pavimentar todo el microcentro sanjuanino".

El secretario de Gobierno de la Capital, Juan Sansó. (Foto DIARIO HUARPE)

Restricciones y acceso para vecinos

La ejecución de la obra implica una reorganización temporal del tránsito en la zona afectada. Desde la Secretaría de Gobierno informaron que se trabajó previamente con la Dirección de Comunidades y el sistema ECO para notificar a los residentes y comerciantes sobre las limitaciones en el uso de vehículos.

"Se les ha informado que por un par de días no van a poder ingresar, pero bueno, se ha avisado a través de las redes, se está avisando a través de los distintos medios".

A pesar del cierre de calzada para la maquinaria pesada, Sansó llevó tranquilidad a los comerciantes de la zona al confirmar que el movimiento de clientes a pie está plenamente garantizado. Al ser consultado sobre si el tránsito peatonal estaría condicionado, el secretario fue tajante: "No, para nada. Únicamente será la pavimentación de las calles, nada más".

Plazos de ejecución

El tramo actualmente intervenido en avenida Rioja tiene un plazo de finalización breve, con el objetivo de normalizar la circulación lo antes posible. Según las estimaciones oficiales, los trabajos de asfalto no deberían extenderse más allá de la presente semana, dependiendo de las condiciones técnicas que se encuentren bajo la superficie.

"Yo creo que en dos o tres días ya va a estar terminado. Eso va dependiendo muchas veces si hay que remover alguna losa o no, pero por lo que está hasta ahora aparentemente no", concluyó Sansó.

Con estas acciones, la Capital busca aprovechar los días de menor flujo administrativo para concretar mejoras estructurales que impacten positivamente en el día a día de los sanjuaninos.