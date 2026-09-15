La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha un Registro Único Municipal de Artesanos y Emprendedores para ordenar la actividad en los espacios públicos de Capital. El nuevo sistema será obligatorio para participar de las ferias municipales y, entre sus principales cambios, prohibirá la reventa de productos industrializados o comprados a terceros.

La herramienta fue establecida mediante el Despacho N° 325-26 y reemplazará al sistema creado por la Ordenanza N° 9194. La intención del municipio es unificar el padrón existente y establecer reglas comunes para artesanos, manualistas, emprendedores, artistas y feriantes que desarrollan actividades en plazas, paseos y otros espacios públicos.

La intendenta Susana Laciar explicó que la medida surgió ante el creciente pedido de ocupación de estos lugares y la existencia de criterios administrativos diferentes entre las áreas municipales. “Teníamos un desorden administrativo en cuanto a las áreas competentes que los atendían, en cuanto a la modalidad, en cuanto a la seguridad de esos espacios”, señaló.

El registro quedará bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación y abarcará siete categorías: artesanos, manualistas, artistas callejeros y urbanos, emprendedores, feriantes gastronómicos, feriantes de entretenimiento y otras actividades que puedan incorporarse.

Sin reventa en las ferias

Uno de los principales criterios de la nueva normativa será priorizar a quienes elaboran sus propios productos. En las ferias municipales no estará permitida la comercialización mediante reventa de artículos industrializados o adquiridos a terceros.

La regulación alcanzará, entre otros espacios, al Paseo Artesanal, Paseo de las Palmeras, Plaza Laprida y Plaza Desamparados.

Para Laciar, el objetivo es compatibilizar la actividad económica con el uso común de plazas y paseos. “Nadie es dueño de los espacios públicos porque cuando uno se da dueño de los espacios públicos, dejan justamente de ser públicos”, expresó la intendenta.

Quienes formen parte del registro recibirán una credencial que deberán tener vigente para participar en las actividades autorizadas. Además, cuando una organización externa realice un evento con feriantes en un espacio público, tendrá que presentar previamente la nómina de participantes y acreditar que están inscriptos.

Habrá 60 días para adecuarse

Los artesanos, emprendedores y feriantes que actualmente comercializan productos en la vía pública tendrán un plazo de 60 días desde la promulgación para adecuarse al nuevo sistema. Las credenciales que ya fueron otorgadas seguirán vigentes hasta su vencimiento.

La regulación también contempla condiciones de seguridad. Laciar explicó que la autorización permitirá exigir un seguro de responsabilidad civil y garantizar el cuidado del espacio público antes y después de las actividades.

La Secretaría de Turismo, Cultura y Educación será la encargada de implementar el registro, recibir las inscripciones y definir los procedimientos de acreditación y autorización. Los requisitos también estarán disponibles a través de la página oficial de la Municipalidad de Capital.