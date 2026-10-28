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Capital de San Juan fabrica ladrillos ecológicos con plástico reciclado para renovar plazas
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con una iniciativa que convierte botellas plásticas en ladrillos ecológicos para renovar plazas y plazoletas. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para impulsar una ciudad sustentable, reutilizar residuos y reducir el impacto ambiental.
“Con esas botellas nosotros molemos y hacemos estos ladrillos plásticos”, explicó a DIARIO HUARPE Lisandro Cevinelli, subsecretario de Servicios y Ambiente municipal.
El funcionario detalló que el material se obtiene a partir de botellas PET, que se trituran y luego se mezclan con arena y cemento. La composición aproximada es de un 60% de plástico, un 20% de arena y un 20% de cemento.
Por el momento, estos ladrillos no se utilizan en construcciones estructurales, sino en intervenciones que no requieren soportar grandes cargas, como cordones y espacios alrededor de los árboles. El municipio también evalúa otras aplicaciones, entre ellas la construcción de pisos.
De los residuos a los espacios verdes
La fabricación de los ladrillos se integra al programa “La Ciudad Recicla”, que promueve la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada. Uno de sus ejes alcanza a entre 11 y 12 barrios, donde los vecinos reciben bolsas para separar cartón, papel, plástico y vidrio.
El programa también incluye más de 20 escuelas y un punto limpio en el Centro Ambiental, donde se reciben materiales reciclables, pilas, baterías y residuos electrónicos.
Además, se instalaron contenedores para recolectar botellas en distintos espacios verdes y lugares públicos. “La intención es tratar de reutilizar todos los residuos que nos están entregando, los reciclables secos, y darle un destino”, sostuvo Cevinelli.
Plazas renovadas y más árboles
La iniciativa ya se aplicó en espacios como plaza Walter Melcher, 25 de Mayo y plazoleta Padre Garbini, entre otros. Según el funcionario, el objetivo es intervenir entre 15 y 20 plazas, a partir de los trabajos que realiza el área municipal.
La estrategia sustentable también incluye sistemas de riego por goteo o presurizado para cuidar el agua, la incorporación de bicicletas y motos eléctricas para tareas de mantenimiento y la próxima llegada de dos camiones 100% eléctricos.
En paralelo, el municipio lleva plantados alrededor de 500 árboles durante los últimos dos meses y proyecta acercarse a los 1.000 ejemplares hacia fines de noviembre.
“Vamos tendiendo a una ciudad verde, a lo sustentable”, resumió Cevinelli. La propuesta busca que los residuos recuperados tengan una segunda vida y que la innovación ambiental se refleje en los espacios públicos que utilizan los vecinos.