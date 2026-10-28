La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con una iniciativa que convierte botellas plásticas en ladrillos ecológicos para renovar plazas y plazoletas. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para impulsar una ciudad sustentable, reutilizar residuos y reducir el impacto ambiental.

“Con esas botellas nosotros molemos y hacemos estos ladrillos plásticos”, explicó a DIARIO HUARPE Lisandro Cevinelli, subsecretario de Servicios y Ambiente municipal.

El funcionario detalló que el material se obtiene a partir de botellas PET, que se trituran y luego se mezclan con arena y cemento. La composición aproximada es de un 60% de plástico, un 20% de arena y un 20% de cemento.

La máquina que procesa y crea los ladrillos ecológicos. (Gentileza)

Por el momento, estos ladrillos no se utilizan en construcciones estructurales, sino en intervenciones que no requieren soportar grandes cargas, como cordones y espacios alrededor de los árboles. El municipio también evalúa otras aplicaciones, entre ellas la construcción de pisos.

De los residuos a los espacios verdes

La fabricación de los ladrillos se integra al programa “La Ciudad Recicla”, que promueve la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada. Uno de sus ejes alcanza a entre 11 y 12 barrios, donde los vecinos reciben bolsas para separar cartón, papel, plástico y vidrio.

La Municipalidad de la Ciudad avanza con sus puntos verdes de recolección de residuos reciclables. (Gentileza)

El programa también incluye más de 20 escuelas y un punto limpio en el Centro Ambiental, donde se reciben materiales reciclables, pilas, baterías y residuos electrónicos.

Además, se instalaron contenedores para recolectar botellas en distintos espacios verdes y lugares públicos. “La intención es tratar de reutilizar todos los residuos que nos están entregando, los reciclables secos, y darle un destino”, sostuvo Cevinelli.

Plazas renovadas y más árboles

La iniciativa ya se aplicó en espacios como plaza Walter Melcher, 25 de Mayo y plazoleta Padre Garbini, entre otros. Según el funcionario, el objetivo es intervenir entre 15 y 20 plazas, a partir de los trabajos que realiza el área municipal.

Obras con ladrillos reciclado. (Gentileza)

La estrategia sustentable también incluye sistemas de riego por goteo o presurizado para cuidar el agua, la incorporación de bicicletas y motos eléctricas para tareas de mantenimiento y la próxima llegada de dos camiones 100% eléctricos.

En paralelo, el municipio lleva plantados alrededor de 500 árboles durante los últimos dos meses y proyecta acercarse a los 1.000 ejemplares hacia fines de noviembre.

“Vamos tendiendo a una ciudad verde, a lo sustentable”, resumió Cevinelli. La propuesta busca que los residuos recuperados tengan una segunda vida y que la innovación ambiental se refleje en los espacios públicos que utilizan los vecinos.