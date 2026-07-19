La Ciudad de San Juan se vistió de celeste y blanco en la previa de la final del Mundial con una imagen que no pasó desapercibida. La Municipalidad desplegó una enorme bandera argentina sobre el Campanil de la Iglesia Catedral, en una intervención que se convirtió en el principal atractivo del Gran Banderazo de la Ciudad.

La enorme bandera se desplegó el sábado previo al partido final del Mundial alentando a la Selección. (Gentileza)

La gigantesca enseña nacional cubrió parte de la estructura del histórico campanario y se transformó en un símbolo del acompañamiento de los sanjuaninos a la Selección Argentina en la antesala del partido decisivo.

La propuesta formó parte del Gran Banderazo de la Ciudad, que coincidió con el séptimo y último Encuentro de Intercambio de Figuritas organizado por el municipio realizado el día sábado. Durante la tarde también hubo música en vivo, juegos, sorteos y actividades recreativas para toda la familia.

La actividad se desarrolló en la Plaza Hipólito Yrigoyen y fue encabezada por la intendente Susana Laciar, quien compartió la jornada con los vecinos. El despliegue de la bandera fue el momento más esperado del encuentro y generó una postal que rápidamente captó la atención de quienes se acercaron al lugar.

Con esta iniciativa, la Municipalidad buscó expresar el respaldo de la comunidad sanjuanina a la Selección Nacional y reforzar el sentido de pertenencia en torno a uno de los símbolos patrios más representativos, utilizando uno de los edificios emblemáticos del centro de la capital como escenario de la celebración.