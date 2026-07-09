La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará este jueves 9 de julio un corte de tránsito en una de las principales arterias del microcentro, en el marco del Plan 50 Cuadras que busca renovar la calzada de distintas calles de la comuna.

El corte se llevará adelante en avenida Rioja, en su lateral este, entre calles Santa Fe y Mitre. La interrupción fue programada durante el feriado nacional para aprovechar la menor circulación vehicular en una zona de alto tránsito diario.

Detalles del corte de tránsito.

Los trabajos forman parte de una intervención que contempla la repavimentación y modernización de 87.500 metros cuadrados de calzada en el área céntrica de la Capital.

El Plan 50 Cuadras comenzó con una planificación que incluye distintos frentes de obra dentro del microcentro sanjuanino. Las tareas se desarrollan desde calle Caseros hasta avenida Alem, y desde calle Laprida hasta calle Santa Fe.

La obra cuenta con financiamiento del Gobierno de San Juan y tiene un plazo estimado de ejecución de seis meses, con un promedio de tres días de trabajo por cuadra, según informó el municipio.

Desde la comuna indicaron que se implementará un operativo para ordenar la circulación y reducir el impacto en vecinos, comerciantes e instituciones ubicadas en la zona.