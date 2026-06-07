Capital lanza un mapa digital para seguir los cortes de calle en tiempo real

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan pondrá en marcha este lunes 8 de junio una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años: el Plan 50 Cuadras. Con el objetivo de minimizar el impacto que los trabajos generarán en la vida cotidiana de los vecinos, comerciantes y las instituciones de la zona, la gestión municipal habilitó un moderno sistema digital que permitirá a los conductores sanjuaninos seguir los cortes de tránsito en tiempo real.

Según detallaron las autoridades, las tareas se desarrollarán de manera simultánea en dos frentes de obra bien definidos: frente Este-Oeste, desde calle Caseros hasta avenida Alem, y frente Norte-Sur, desde calle Laprida hasta calle Santa Fe. El cuadrante completo quedará bajo el monitoreo del nuevo mapa interactivo, al cual se podrá acceder de manera gratuita a través de www.cortesdecalles.sanjuan.gob.ar, los canales oficiales del municipio y de la aplicación de estacionamiento ECO.

La ambiciosa iniciativa contempla la renovación total de 87.500 metros cuadrados de calzada asfáltica en el corazón del microcentro y será financiada en un ciento por ciento por el Gobierno de San Juan.

Además, la planificación de la empresa constructora prevé un plazo estimado de seis meses para la ejecución global de todo el proyecto, calculando un promedio de tres días de trabajo específico por cuadra. Dependiendo de la complejidad y el ancho de las arterias, algunas calles mantendrán una circulación vehicular parcial, mientras que en los sectores más críticos será obligatorio aplicar cortes totales de calzada.

Un plan de ordenamiento integral

Para mitigar los trastornos en el área comercial y administrativa más concurrida de la provincia, el municipio dispuso un operativo de seguridad integral. El mismo contará con la presencia de inspectores de tránsito, monitores urbanos y equipos territoriales que orientarán a los automovilistas y peatones. Además, personal de la Secretaría de Gobierno se encuentra recorriendo los comercios para brindar información personalizada.

Esta intervención en el microcentro sanjuanino se suma a los más de 200.000 metros cuadrados de pavimento que la actual gestión municipal ya concretó por fuera del anillo de las cuatro avenidas principales, consolidando una estrategia integral para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el ordenamiento de la ciudad.