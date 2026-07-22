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Capital lanzó nuevos cursos virtuales gratuitos: cómo inscribirse y cuáles son
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió una nueva convocatoria para participar de los cursos gratuitos de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV), una propuesta destinada a vecinos de Capital que deseen incorporar nuevas herramientas y conocimientos mediante una modalidad flexible y a distancia.
Las capacitaciones se desarrollarán entre el 21 de julio y el 31 de agosto, con una duración total de 42 días. Los contenidos son autoasistidos y asincrónicos, lo que permitirá que cada participante avance a su propio ritmo, de acuerdo con sus tiempos y disponibilidad.
Además, quienes no cuenten con acceso a internet o necesiten asistencia podrán utilizar las instalaciones del Punto Digital, ubicado en el Museo de la Historia Urbana (MHU Digital), donde dispondrán de computadoras, conexión wifi y acompañamiento técnico durante el turno mañana.
Cómo inscribirse
Las inscripciones se realizan únicamente de manera presencial hasta el 27 de julio, en el horario de 9 a 12.30, en el MHU Digital, ubicado en calle 25 de Mayo 1128 Oeste.
Para participar es necesario:
Tener domicilio en el departamento Capital.
Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Completar las actividades y cuestionarios de cada unidad con una calificación mínima de seis puntos.
Responder la encuesta final de satisfacción para acceder a la certificación oficial.
Los cursos disponibles
La oferta incluye propuestas vinculadas a la comunicación, la tecnología, la educación y el desarrollo personal. Entre ellas se destacan:
El arte de hablar: la Oratoria, enfocado en técnicas para mejorar la comunicación y el discurso.
Orígenes y evolución de la Inteligencia Artificial, que aborda la historia, aplicaciones, ventajas y desafíos de esta tecnología.
Enseñar y aprender con TIC, destinado a incorporar herramientas digitales en el ámbito educativo.
Educación y videojuegos, orientado a la gamificación y al uso pedagógico de los videojuegos.
Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo, para fortalecer habilidades interpersonales y el trabajo colaborativo.
Teorías del Liderazgo, con un recorrido por los principales modelos y perfiles de liderazgo contemporáneos.
Storytelling, sobre técnicas para construir relatos efectivos con fines comunicacionales.
Primeros pasos en fotografía digital, dedicado a los fundamentos de la fotografía con cámaras y dispositivos móviles.
Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a la formación gratuita y brindar herramientas que favorezcan el desarrollo personal, educativo y laboral de los vecinos.
Para obtener más información sobre la propuesta y los requisitos de inscripción, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.