La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió una nueva convocatoria para participar de los cursos gratuitos de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV), una propuesta destinada a vecinos de Capital que deseen incorporar nuevas herramientas y conocimientos mediante una modalidad flexible y a distancia.

Las capacitaciones se desarrollarán entre el 21 de julio y el 31 de agosto, con una duración total de 42 días. Los contenidos son autoasistidos y asincrónicos, lo que permitirá que cada participante avance a su propio ritmo, de acuerdo con sus tiempos y disponibilidad.

Además, quienes no cuenten con acceso a internet o necesiten asistencia podrán utilizar las instalaciones del Punto Digital, ubicado en el Museo de la Historia Urbana (MHU Digital), donde dispondrán de computadoras, conexión wifi y acompañamiento técnico durante el turno mañana.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan únicamente de manera presencial hasta el 27 de julio, en el horario de 9 a 12.30, en el MHU Digital, ubicado en calle 25 de Mayo 1128 Oeste.

Para participar es necesario:

Tener domicilio en el departamento Capital.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Completar las actividades y cuestionarios de cada unidad con una calificación mínima de seis puntos.

Responder la encuesta final de satisfacción para acceder a la certificación oficial.

Los cursos disponibles

La oferta incluye propuestas vinculadas a la comunicación, la tecnología, la educación y el desarrollo personal. Entre ellas se destacan:

El arte de hablar: la Oratoria, enfocado en técnicas para mejorar la comunicación y el discurso.

Orígenes y evolución de la Inteligencia Artificial, que aborda la historia, aplicaciones, ventajas y desafíos de esta tecnología.

Enseñar y aprender con TIC, destinado a incorporar herramientas digitales en el ámbito educativo.

Educación y videojuegos, orientado a la gamificación y al uso pedagógico de los videojuegos.

Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo, para fortalecer habilidades interpersonales y el trabajo colaborativo.

Teorías del Liderazgo, con un recorrido por los principales modelos y perfiles de liderazgo contemporáneos.

Storytelling, sobre técnicas para construir relatos efectivos con fines comunicacionales.

Primeros pasos en fotografía digital, dedicado a los fundamentos de la fotografía con cámaras y dispositivos móviles.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a la formación gratuita y brindar herramientas que favorezcan el desarrollo personal, educativo y laboral de los vecinos.

Para obtener más información sobre la propuesta y los requisitos de inscripción, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.