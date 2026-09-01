La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Rentas, informó una modificación en el calendario de obligaciones tributarias para los contribuyentes de la Capital. La decisión fue tomada luego de que se registraran inconvenientes técnicos en el servidor utilizado para la plataforma de pagos web. La situación imposibilitó que algunos contribuyentes pudieran completar sus operaciones de manera habitual.

Frente a este escenario, el Municipio dispuso una extensión excepcional del plazo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar que las dificultades registradas en el sistema digital afectaran a los contribuyentes.

Qué tasas están alcanzadas

La disposición comprende tres obligaciones municipales: la tasa de inmueble, la correspondiente a comercio y la vinculada a publicidad.

De esta manera, quienes deban cumplir con alguno de estos tributos dispondrán de un período adicional para efectuar el trámite y regularizar el pago correspondiente.

La medida se enmarca en las acciones de la Dirección de Rentas destinadas a garantizar el normal cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, especialmente cuando se presentan inconvenientes que afectan los canales digitales habilitados.

Una alternativa ante las fallas del sistema

La utilización de plataformas digitales se convirtió en una herramienta habitual para realizar trámites y pagos municipales. Por ese motivo, las dificultades técnicas registradas en el servidor tuvieron un impacto directo sobre los contribuyentes que intentaron utilizar la modalidad online.

La prórroga permite contemplar esa situación y otorgar mayor margen para completar las operaciones pendientes. El objetivo es que los inconvenientes tecnológicos no se traduzcan en dificultades adicionales para quienes procuraban cumplir dentro del período establecido.

Desde la Municipalidad se comunicó la modificación a través de la Dirección de Rentas, con el propósito de que los contribuyentes conozcan la nueva disposición y puedan organizar sus pagos.

La nueva fecha para abonar

Con la modificación del calendario, el nuevo vencimiento quedó establecido para el 7 de septiembre. La fecha comprende las tasas de inmueble, comercio y publicidad incluidas en la comunicación oficial.

Los contribuyentes deberán tener en cuenta el nuevo plazo al momento de organizar sus obligaciones tributarias y realizar las gestiones correspondientes.

La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, cuya gestión está encabezada por la intendenta Susana Laciar, ante los inconvenientes registrados en los canales digitales de Rentas.