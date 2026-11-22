La Municipalidad de la Ciudad de San Juan desplegó un operativo de limpieza y mantenimiento durante este domingo 22 de noviembre, después de las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la provincia durante la noche del sábado. Los trabajos se concentraron en el microcentro y otros puntos de gran circulación, mientras que desde el municipio informaron que no se registraron daños de consideración.

A través del área de Servicios, las cuadrillas municipales recorrieron distintos sectores de Capital para retirar residuos acumulados por el viento, limpiar papeleros y recuperar las condiciones habituales de los espacios públicos.

Las primeras intervenciones se realizaron en la Peatonal y sus alrededores, principalmente en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo y la Catedral. Allí, el personal trabajó sobre calles General Acha, Mitre y Santa Fe, sectores que concentran una importante circulación de peatones.

Posteriormente, el operativo se extendió hacia avenida Libertador y otros puntos estratégicos de la Ciudad, entre ellos la Terminal de Ómnibus y las inmediaciones del Hospital Rawson, donde se efectuaron tareas de limpieza de papeleros y retiro de residuos.

Los daños que dejó el viento en Capital

Además del microcentro, las cuadrillas municipales intervinieron sobre calles Santa Fe, Estados Unidos, Nicolás Avellaneda y Matías Zavalla, entre otros sectores alcanzados por el operativo.

En paralelo, el municipio realizó un relevamiento para determinar las consecuencias del fenómeno meteorológico. Según la información oficial, no se detectaron daños de gravedad en los sectores inspeccionados.

Desde la comuna indicaron que solamente se recibió un reclamo puntual vinculado con la zona de Franklin, Rawson y el barrio Universitario, aunque aclararon que no se reportaron situaciones de gravedad.

El operativo se puso en marcha después de una jornada marcada por las condiciones meteorológicas adversas. Durante el sábado, San Juan experimentó primero la presencia del viento Zonda y posteriormente el ingreso de fuertes ráfagas del sector sur, que levantaron tierra y complicaron distintas actividades.

Frente a este panorama, la gestión municipal encabezada por Susana Laciar reforzó los trabajos de mantenimiento en los espacios públicos para recuperar las condiciones de limpieza y circulación.

Las tareas continuarán en los sectores que requieran intervenciones, de acuerdo con las necesidades detectadas por los equipos municipales.