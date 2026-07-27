Capital refuerza la atención y asistencia por el viento Zonda

Ante la presencia de viento Zonda, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que ya se encuentran activos los equipos de respuesta y asistencia para atender posibles contingencias que puedan registrarse durante el fenómeno climático.

Desde el municipio indicaron que el Servicio de Atención al Vecino y la Policía Comunal estarán disponibles para brindar asistencia ante situaciones de emergencia o requerimientos de la comunidad. Para comunicarse con las áreas correspondientes, los vecinos podrán utilizar las siguientes líneas habilitadas: 4309601 y 2644444169.

Además, la Municipalidad difundió una serie de recomendaciones preventivas para reducir riesgos durante la presencia de fuertes ráfagas de viento. Entre las principales medidas, se solicita evitar realizar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y extremar las precauciones en caso de circular por la vía pública o manejar vehículos.

También se recomienda no arrojar basura en la calle, debido a que los residuos pueden convertirse en elementos peligrosos ante la intensidad del viento. Asimismo, se aconseja tener disponibles linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

Otro de los puntos destacados por el municipio es evitar permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan desprenderse, como carteles, marquesinas, toldos u otros elementos sujetos a edificios.

El viento Zonda puede generar ráfagas intensas, reducción de la visibilidad, caída de ramas y otros inconvenientes, por lo que las autoridades remarcaron la importancia de mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales.

La Ciudad de San Juan continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recordó a los vecinos utilizar los canales habilitados ante cualquier situación que requiera intervención.