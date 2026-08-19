Un duelo parejo, cambios constantes y una definición que mantuvo la tensión hasta el último bloque. El Colegio Don Bosco y la Escuela Normal Superior Sarmiento protagonizaron una nueva competencia de UPD Unidos por el Desafío, en la que una reacción a tiempo terminó cambiando por completo el rumbo de la jornada.

Por el equipo azul participaron Juan Ignacio Carbajal y Agustín Peruzzi, representantes de 5° C del Colegio Don Bosco, de Capital. Del otro lado, el equipo naranja estuvo integrado por Juan Ignacio Calisse y Donato Marcotti, de 5° 2ª de la Escuela Normal Superior Sarmiento, también de Capital.

Desde el inicio, ambos equipos dejaron claro que no habían llegado a la segunda etapa para improvisar. La preparación previa se hizo notar en cada respuesta y la competencia avanzó con un marcador ajustado. En el primer bloque, el azul respondió correctamente en Geografía y Lengua, mientras que el naranja hizo lo propio en Matemática y Deporte. Empate y nada dicho.

La segunda parte sumó los nuevos desafíos de Verdadero o Falso y Unir conceptos. Allí, cada participante eligió las materias que quería enfrentar y tuvo que resolver preguntas en pocos segundos. El Colegio Don Bosco logró tomar una leve ventaja y llegó al siguiente bloque con 7 puntos, frente a los 6 de la Escuela Normal Superior Sarmiento.

Pero todavía quedaba mucho juego por delante

El Tuti Fruti puso a prueba rapidez, memoria y capacidad para pensar bajo presión. Letras, categorías y materias se mezclaron en 90 segundos de pura concentración. Sin embargo, el momento decisivo llegó con la Lluvia de preguntas, el último desafío de la jornada.

Con una desventaja inicial, el equipo naranja necesitaba reaccionar. Y reaccionó. Pregunta tras pregunta, Calisse y Marcotti fueron sumando respuestas correctas y lograron dar vuelta una competencia que venía siendo muy ajustada. La definición llegó después de contabilizar los puntos de todos los juegos y confirmó el gran cambio de escenario: el equipo naranja consiguió avanzar a la siguiente fase.

Juan Ignacio Calisse y Donato Marcotti, de 5° 2ª de la Escuela Normal Superior Sarmiento. FOTO HUARPE.

Los representantes de 5° 2ª de la Escuela Normal Superior Sarmiento se quedaron con el pase, mientras que el equipo azul del Colegio Don Bosco cerró una destacada participación y recibió el reconocimiento por haber sido un rival difícil de superar.

En UPD, una pequeña ventaja puede durar poco. Y esta vez, cuando parecía que todo estaba encaminado, una reacción en el momento justo cambió la historia.