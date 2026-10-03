La Municipalidad de la Ciudad de San Juan formalizó su incorporación a MUNA, Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, el programa de Unicef Argentina que busca acompañar a los gobiernos locales en el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

La incorporación permitirá al municipio trabajar con herramientas orientadas a conocer con mayor precisión las realidades de las infancias, establecer prioridades y definir acciones con objetivos concretos, además de implementar mecanismos de seguimiento y evaluación.

El programa contempla también el fortalecimiento de los equipos técnicos municipales y una metodología basada en la escucha, el diagnóstico territorial y la planificación.

El objetivo es transformar los diagnósticos

Durante la presentación local de MUNA, la intendente Susana Laciar destacó la importancia de contar con información y herramientas que permitan convertir las necesidades detectadas en decisiones de gobierno.

“MUNA es una herramienta de gestión que nos permite escuchar, conocer nuestra realidad y transformar ese diagnóstico en políticas públicas. Para nosotros, trabajar por las infancias significa actuar hoy y no llegar tarde”, señaló.

De esta manera, el municipio plantea profundizar una agenda de trabajo vinculada con la generación de políticas sostenibles y con un enfoque basado en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Un trabajo que busca superar las fronteras departamentales

La incorporación a MUNA se suma a un proceso de articulación que la Ciudad de San Juan ya había iniciado junto a otros municipios del área metropolitana.

En abril, la capital provincial fue sede de la conformación del Consejo Metropolitano por la Niñez y la Adolescencia, integrado por los municipios de San Juan, Rawson, Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, con el acompañamiento de Unicef y de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa parte de la idea de que las problemáticas vinculadas con las infancias pueden atravesar más de un departamento y requieren respuestas coordinadas entre distintas jurisdicciones.

“Los problemas de nuestros niños no reconocen límites geográficos y las respuestas tampoco pueden tenerlos”, sostuvo Laciar.

Más áreas involucradas

Con la implementación de MUNA, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan apunta a fortalecer el trabajo transversal entre sus distintas áreas para abordar las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

El programa contempla así una planificación orientada a generar acciones relacionadas con oportunidades, participación, inclusión y protección, a partir de información y diagnósticos sobre la realidad local.