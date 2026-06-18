La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con nuevas acciones de inserción laboral y acompañará la incorporación de 42 trabajadores al nuevo espacio comercial Tulum, cuya inauguración oficial se realizará este viernes.

La iniciativa se desarrolla a través de la Oficina de Empleo Municipal, que articula programas de capacitación, intermediación laboral y vinculación con empresas privadas para facilitar el acceso al trabajo formal.

Según informaron desde el municipio, 32 personas ingresarán mediante programas de inserción laboral impulsados por la Oficina de Empleo, mientras que otras 10 lo harán a través de entrenamientos laborales. Los puestos corresponden a distintos rubros comerciales y de servicios que comenzarán a funcionar dentro del nuevo complejo.

Entre las empresas que participarán de esta primera etapa se encuentra Drive, que incorporará 18 trabajadores, convirtiéndose en la firma con mayor cantidad de puestos generados. También habrá oportunidades en locales gastronómicos, inmobiliarias, peluquerías y otros servicios que integrarán el centro comercial.

La incorporación de personal forma parte de una estrategia que busca fortalecer el vínculo entre el sector privado y quienes buscan empleo, mediante herramientas de capacitación y programas de acompañamiento laboral.

En paralelo, la Municipalidad continúa impulsando la modernización de los servicios de la Oficina de Empleo a través de una aplicación móvil que ya se encuentra disponible para los usuarios.

La herramienta permite consultar ofertas laborales vigentes, acceder a capacitaciones, conocer actividades institucionales y mantenerse informado sobre propuestas destinadas a emprendedores, instituciones y personas con discapacidad.

Desde el municipio señalaron que la aplicación funciona como un canal directo entre la comunidad y la Oficina de Empleo, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y ampliar las posibilidades de formación e inserción laboral.

La apertura de Tulum contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales y marcará el inicio de las actividades de un nuevo polo comercial que comenzará a generar oportunidades de trabajo para vecinos y vecinas de la Ciudad de San Juan.