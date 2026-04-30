La municipalidad de la Capital de San Juan dio un paso clave en la gestión de residuos con el lanzamiento de un programa integral que combina reciclaje domiciliario, educación ambiental en escuelas y la apertura de un centro para residuos electrónicos. La iniciativa, que se presentará este jueves 30 de abril en el museo de la Memoria e Historia Urbana, forma parte de la campaña provincial Separar Suma y se implementará en una primera etapa en 11 barrios del departamento Capital.

El esquema tiene como eje central la separación en origen. A través del programa “La Ciudad Recicla”, los vecinos deberán clasificar sus residuos secos —papel, cartón, plástico, vidrio y metales— y colocarlos en bolsas azules que serán retiradas por el servicio municipal. “El trabajo es conjunto con los vecinos. Ellos hacen la separación en origen y el municipio se encarga de la recolección diferenciada”, explicó Lisandro Cevinelli, subsecretario de Servicios y Ambiente.

El sistema establece una logística clara: la recolección se realizará todos los martes, con los residuos dispuestos antes de las 22 horas. “A los vecinos les vamos a entregar cuatro bolsas azules por mes para que coloquen botellas, papeles, cartón, latas y vidrios, que deberán sacar únicamente ese día, cuando pasa el camión específico”, detalló el funcionario.

Los materiales recolectados no terminan en el circuito tradicional de residuos. Luego del retiro domiciliario, son trasladados al Parque de Tecnologías Ambientales, donde se realiza la clasificación mediante cintas de procesamiento que permiten recuperar cada tipo de material para su reciclaje.

La primera etapa del programa alcanza a 11 barrios: SMATA, SMATA I, Mutual Banco San Juan I y II, Las Acacias, Solares de Graffigna (Cooperar III), Barrio Colón, Villa Safe, Villa Santa Elena, Timoteo Maradona y Barrio Asunción. En estos sectores ya se implementa un esquema de recolección adaptado, con operativos diurnos y nocturnos.

Uno de los ejes más relevantes es la incorporación de escuelas al sistema. En los establecimientos educativos se instalarán contenedores azules para residuos secos, replicando el modelo domiciliario. La medida apunta a generar conciencia ambiental desde edades tempranas y trasladar esos hábitos al hogar.

En paralelo, el municipio sumó una tercera pata al programa: la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para ello, se habilitó un “punto limpio” en el Vivero Municipal, frente a El Palomar, donde los vecinos podrán llevar dispositivos en desuso.

“Este punto limpio permitirá depositar cartones, latas, vidrios, pero también pilas, baterías y residuos electrónicos. Es una alternativa para quienes no tienen recolección diferenciada en su zona”, explicó Cevinelli.

El objetivo es evitar que estos elementos, que contienen componentes potencialmente contaminantes, terminen en la basura común. En cambio, serán tratados bajo criterios de reciclaje, recuperación y disposición segura.

Con esta política, Capital busca reducir la cantidad de residuos que terminan en disposición final, aumentar las tasas de reciclaje y avanzar hacia un modelo de economía circular. La combinación de reciclaje domiciliario, educación en escuelas y tratamiento de residuos electrónicos marca un cambio en la forma de gestionar la basura en la ciudad.