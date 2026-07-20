La Municipalidad de la Ciudad de San Juan acompañó la celebración por el 120° aniversario de la fundación de la Cruz Roja Argentina Filial San Juan, una jornada en la que se destacó el trabajo solidario de la institución y se concretó un convenio para fortalecer la prevención en los barrios capitalinos.

El acto contó con la presencia de la intendente Susana Laciar, autoridades municipales, representantes de la organización humanitaria y voluntarios que forman parte de la histórica filial sanjuanina.

Durante el encuentro, el municipio y la Cruz Roja formalizaron un acuerdo de colaboración que permitirá desarrollar capacitaciones de RCP, primeros auxilios, prevención y gestión del riesgo sísmico destinadas a vecinos e instituciones de la Ciudad.

Capacitación y prevención cerca de los vecinos

La iniciativa busca acercar herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia y fortalecer la preparación comunitaria frente a distintos escenarios de riesgo.

El presidente de la Cruz Roja Argentina Filial San Juan, Juan José Castro, destacó el reconocimiento que tiene la delegación a nivel nacional por la cantidad de voluntarios y el compromiso de quienes forman parte de la institución. "A nivel nacional nos tienen en cuenta como una de las filiales que más cantidad de voluntarios tiene", expresó Castro, quien además puso en valor el trabajo silencioso de quienes dedican tiempo al servicio de la comunidad.

En ese sentido, resaltó la importancia del voluntariado y convocó a más personas a sumarse a experiencias solidarias que generen impacto en sectores vulnerables.

El reconocimiento de Susana Laciar

Durante su discurso, la intendente Susana Laciar destacó la presencia histórica de la Cruz Roja en San Juan y el compromiso de sus integrantes. "Estamos celebrando 120 años de la presencia en nuestra provincia de la Cruz Roja, con un voluntariado activo, servicial y presente en barrios, operativos, prevención y capacitaciones", señaló.

La jefa comunal remarcó que actualmente la filial cuenta con 200 voluntarios activos, de los cuales 40 se incorporaron recientemente, lo que refleja el crecimiento de la institución.

Además, destacó el convenio firmado como una herramienta para "ayudar en las capacitaciones, en la prevención, en estar cerca y en escuchar, para trabajar juntos y que más vecinos tengan más herramientas".

El legado de Guillermo Rawson

Durante el acto también hubo un reconocimiento especial al médico sanjuanino Guillermo Rawson, uno de los fundadores de la Cruz Roja Argentina.

Laciar destacó su aporte a la medicina, la salud pública y la prevención, al señalar que su legado representa una mirada moderna sobre el cuidado y la solidaridad. "Hoy estamos rindiendo homenaje a la huella que dejó en la medicina, en la salud pública argentina y en esa mirada moderna sobre higiene, prevención y cuidado de las personas", expresó.

Una historia de más de un siglo

La Filial San Juan de la Cruz Roja Argentina fue fundada oficialmente el 20 de julio de 1906 y se consolidó como una de las delegaciones más antiguas del país.

A lo largo de su historia tuvo un rol clave en momentos críticos para la provincia, como el terremoto de 1944 y la pandemia de COVID-19.

Actualmente continúa desarrollando acciones vinculadas a primeros auxilios, simulacros, prevención sísmica, gestión de riesgos, talleres educativos y programas de donación voluntaria de sangre.

Con este nuevo convenio, Capital y la Cruz Roja buscan fortalecer una red de prevención y asistencia más cercana a los vecinos, manteniendo vigente un legado basado en la solidaridad y el servicio comunitario.