La Cámara de Proveedores Mineros Interdepartamentales (Caprimsa) y el área de Gas, Petróleo y Minería de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) organizarán este viernes 23 de octubre un encuentro informativo para presentar las perspectivas de la industria del cobre y las oportunidades que se abren para las pymes sanjuaninas. La actividad, titulada "Del interés al conocimiento: perspectivas de la industria del cobre", se realizará de 17 a 23 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y está dirigida a socios e invitados de la cámara.

La jornada contará con la presencia de representantes de Barrick, Altar, Vicuña y Los Azules, quienes expondrán sobre el estado de sus proyectos y los requerimientos que tendrán en materia de proveedores locales.

El evento incluirá tres paneles informativos. El primero estará a cargo de Ernesto Cussianovich, director asociado de Poliarquía, quien presentará un análisis sobre los tiempos de la minería y las expectativas sociales, con datos actualizados del ecosistema minero de San Juan. El segundo será de Osvaldo Ruiz, gerente de Desarrollo de Contenido Local de Vicuña, quien expondrá sobre la actualidad del proyecto y las alianzas estratégicas con proveedores. El tercero, titulado "Sinergias en acción", estará moderado por Fernando Godoy, presidente de Caprimsa, y Dino Minozzi, coordinador del sector de Gas, Petróleo y Minería de Came.

El objetivo del encuentro

Dino Minozzi, el sanjuanino que está al frente del área de minería de CAME, explicó a DIARIO HUARPE el propósito de la jornada: "Para hablar de desarrollo de proveedores, para hablar de todo lo que nosotros podemos aportar para que proveedores locales y que haya asociativismo entre proveedores locales y nacionales para poder proveer a la minería".

Minozzi aclaró que la convocatoria no está limitada a un rubro específico, sino que apunta a que cada empresa encuentre su lugar en la cadena de valor.

"No todas tienen el mismo tamaño, no todas tienen el mismo expertise, no todas están certificadas con calidad, un montón de cosas que necesitan las empresas para poder ir avanzando en la cadena de valor", sostuvo. Y confirmó que también participarán firmas de otras provincias.

CAME alista su propia ronda de negocios en San Juan

Además del encuentro de este viernes, el área de minería de CAME prepara una ronda de negocios propia para los próximos meses. Según precisó Minozzi a este medio, esa actividad será organizada exclusivamente por la confederación, a diferencia del evento de Caprimsa que se realizará esta semana.

"Va a ser una ronda de negocios donde se van a vincular partes también con el sistema de ronda para ver si se hace una reunión en el momento o quedan abiertas las posibilidades para seguir adelante en la comunicación de las empresas", detalló el dirigente. Aunque no especificó la fecha exacta, adelantó que habrá una importante concurrencia de empresas.

El respaldo de CAME

El área de minería de CAME fue creada recientemente con el objetivo de conectar a las pymes de todo el país con los sectores de gas, petróleo y minería. La confederación decidió poner al frente al sanjuanino Dino Minozzi, quien destacó el interés creciente de las empresas por sumarse a estas cadenas. "Es impresionante la expectativa que hay a nivel nacional y cómo se arriman las empresas", afirmó. Según precisó, CAME tiene registradas más de 400 empresas en esos sectores.