Capromer respaldó la ley que busca potenciar la minería local

Capromer expresó su respaldo al proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero impulsado por el Gobierno de San Juan y destacó que la iniciativa permitirá fortalecer la participación de trabajadores, profesionales y empresas sanjuaninas en la actividad minera.

Desde la entidad señalaron que la provincia atraviesa “una oportunidad histórica de crecimiento” y consideraron fundamental contar con una herramienta legal que favorezca el desarrollo de la actividad con mayor protagonismo local. En ese sentido, remarcaron que la propuesta contribuirá a promover el empleo, la capacitación y el fortalecimiento de los proveedores sanjuaninos.

Además, indicaron que la ley puede transformarse en un instrumento clave para que más empresas y trabajadores de la provincia se integren a los proyectos mineros, generando nuevas oportunidades vinculadas al crecimiento del sector.

Capromer también puso el foco en la necesidad de consolidar una cadena de valor minera con fuerte participación local. Según manifestaron, el objetivo es “garantizar que los beneficios de la actividad se traduzcan en desarrollo económico y social para los departamentos de la provincia”.

La entidad sostuvo que el crecimiento de la minería debe estar acompañado por políticas que permitan ampliar la presencia de proveedores, profesionales y mano de obra sanjuanina, fortaleciendo el impacto positivo de la actividad en las comunidades.

Finalmente, Capromer convocó a los distintos sectores políticos y sociales a respaldar la iniciativa. “Es una ley que aporta previsibilidad, transparencia y oportunidades”, expresaron, al tiempo que señalaron que la minería debe convertirse en “un verdadero motor de progreso para todos los sanjuaninos”.