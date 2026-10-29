El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este jueves la primera Ronda de Negocios del RIGI en Rosario y dejó una de las definiciones económicas más fuertes de los últimos meses. "Estas inversiones garantizan que Argentina ya no va a tener problemas de tipo de cambio", aseguró el funcionario ante empresarios y gobernadores, al destacar que el régimen ya permitió atraer proyectos por 210.000 millones de dólares y anticipar la creación de unos 250.000 puestos de trabajo formales.

Durante su exposición, Caputo buscó refrendar el rumbo del programa económico y disipar cualquier duda sobre cambios en la macro. "No podemos movernos ni un centímetro de este camino", afirmó. El ministro también celebró la convocatoria del evento: según indicó, unas 2.500 pymes manifestaron su interés en participar, se organizaron 2.100 reuniones y se desplegaron 50 rondas. "Es un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias", sostuvo.

El titular de Hacienda detalló que actualmente hay 30 proyectos aprobados por 80.000 millones de dólares en petróleo, gas y minería. "Esto da un flujo de inversiones asegurado para los próximos años", señaló, y remarcó que el impacto ya se está viendo en el entramado productivo: "Algunas provincias se ven más beneficiadas, pero ya hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI".

El pasado como justificación

Caputo dedicó parte de su discurso a explicar por qué fue necesario crear un régimen especial como el RIGI. "El historial argentino no ayudó a la búsqueda de inversiones: un país que constantemente avasalló la propiedad privada, que rompió contratos. Eso es lo peor que se puede hacer, porque quita toda credibilidad", afirmó. En ese sentido, sostuvo que el gran logro del Gobierno fue estabilizar la economía sin caer en las viejas prácticas. "No hemos tenido otras cosas más que planes Bonex, hiperinflaciones, corralitos, expropiaciones. Eso generó un track record como país que hacía necesario ofrecer un régimen que garantizara no solo un beneficio económico, sino sobre todo una garantía institucional", explicó.

El ministro también apuntó contra el manejo de la obra pública en gestiones anteriores. "Durante muchos mandatos se suponía que se gastaba entre un punto y un punto y medio del PBI en obra pública, y yo realmente no tengo recuerdo de haber visto un gran desarrollo, o sea que era esencialmente una ruta más hacia la corrupción", disparó. Y anticipó: "En los próximos dos años vamos a ver un cambio fenomenal en todo lo que es logística".

En el encuentro estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los gobernadores de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan, entre otros.

La cita, que se desarrolla en La Fluvial hasta las 18, reúne a representantes de 43 grandes proyectos de inversión y cerca de 1.800 pymes y proveedores. El objetivo central es vincular a los responsables de compras de los grandes desarrollos con las empresas locales, en un contexto donde la industria nacional busca traducir los anuncios millonarios en contratos y actividad real. Para las pymes, la expectativa no está puesta en las promesas macroeconómicas, sino en algo más inmediato: que los proyectos se conviertan en pedidos concretos.