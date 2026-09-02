El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes el crecimiento de la economía en dos velocidades distintas y puso a la minería como uno de los sectores estratégicos que deben impulsar el modelo exportador. Durante su presentación en el evento "Vientos de Cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el funcionario sostuvo que esta variable "es obvia" y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía.

"Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme, que eran los generadores de divisas, que los tenías castigados y pisados", manifestó Caputo, en referencia directa a la minería y el campo.

Para ejemplificar su postura, el ministro utilizó una comparación futbolística con tres jugadores de la Selección Argentina. "Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme", afirmó.

Caputo insistió en que el crecimiento a diferentes ritmos no es un problema, sino una oportunidad. "No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa. Es positivo para el resto de las industrias que estén dispuestas a invertir", sostuvo.

El ministro remarcó el rol de los rubros que generan divisas, como el campo y la minería, y afirmó que el motor del modelo económico "va a venir impulsado por las exportaciones". "Es positivo para el resto de las industrias que estén dispuestas a invertir", agregó.

Las declaraciones de Caputo se enmarcan en el debate sobre el impacto de las políticas de desregulación y apertura económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei. El ministro viene sosteniendo que la economía argentina atraviesa un proceso de reordenamiento donde los sectores exportadores, entre ellos la minería, son los principales motores del crecimiento.

El evento "Vientos de Cambio" reunió a funcionarios nacionales, empresarios y referentes del ámbito financiero para analizar el rumbo de la economía argentina. Caputo compartió panel con el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien también se refirió a las provincias mineras y criticó las leyes de "compre local" que impulsan varias provincias.

La metáfora futbolística de Caputo generó repercusión en el ámbito político y económico, ya que el ministro comparó a los sectores productivos con los mejores jugadores argentinos para justificar la necesidad de quitarles regulaciones que, a su criterio, los limitan.

Para el funcionario, el desafío del gobierno es "sacar del banco" a esos sectores para que puedan desplegar todo su potencial y generar divisas que impulsen el crecimiento del resto de la economía. La minería, junto con el agro, aparece como uno de los rubros con mayor potencial para liderar ese proceso.