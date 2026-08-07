El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aseguró que el proyecto Vicuña aportará más de 100 millones de dólares por año a San Juan durante los primeros diez años de operación. El funcionario dio esos detalles después de reunirse con el CEO de Vicuña, Ron Hochstein, y el country director de Argentina y Chile, José Morea, junto al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Minería, Luis Lucero.

El proyecto de cobre, oro y plata –que demandará más de US$18.000 millones de inversión– ya fue aprobado en el marco del RIGI y generará exportaciones por más de US$2.600 millones al año y 31.700 empleos directos e indirectos, según señaló Caputo.

La empresa acordó con San Juan un pago anticipado de US$250 millones para obras de infraestructura, regalías del 3% y aportes del 1,5% de su facturación a partir del sexto año de producción. Según Caputo, esos montos representarán más de US$100 millones por año durante los primeros diez años, cifra que se incrementará a US$450 millones a partir de 2040.

"Una empresa privada aporta los fondos necesarios para hacer infraestructura pública antes incluso de que el proyecto empiece a producir", resaltó Caputo en su posteo de X.

El ministro destacó que la recaudación propia de San Juan es hoy de aproximadamente US$280 millones, por lo que "solamente esta nueva inversión le aportará, en promedio, un 80% más de recaudación propia a San Juan, además de 5.000 nuevos puestos de trabajo".

"Para poner esto es perspectiva, la provincia recauda hoy por recursos propios un estimado de 430,000 millones de pesos (280 millones de dólares). Por lo que solamente esta nueva inversión le aportará, en promedio, un 80 por ciento mas de recaudación propia a San Juan, además de 5 mil nuevos puestos de trabajo", Caputo en X.

Vicuña –la compañía de BHP y Lundin Mining– firmó esta semana el acuerdo con la provincia, que establece obligaciones económicas y fija condiciones para las regalías. El entendimiento deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp, afirmó: "Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo brinda mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia".