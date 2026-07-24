El Gobierno nacional profundizó su estrategia de articulación con provincias aliadas al cerrar un nuevo acuerdo con Chubut, que permitirá cancelar una deuda superior a los US$100 millones mediante la ejecución de obras viales. El entendimiento fue firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Ignacio Torres.

El convenio pone fin al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permitió a la provincia saldar su deuda con el Estado nacional financiando con recursos propios obras de infraestructura que originalmente correspondían a la Nación y que habían quedado paralizadas.

Con la finalización del acuerdo, el gobierno chubutense anunció que la próxima semana llamará a licitación para construir la Doble Vía sobre la Ruta Nacional 25, entre Trelew y Rawson, una de las obras más reclamadas por los habitantes del Valle.

"Logramos ordenar la provincia y sacarnos de encima una pesada mochila que durante años condicionó nuestras finanzas. Con la finalización de este régimen de compensación por obras, Chubut queda formalmente desendeudada con la Nación", afirmó Torres.

El mandatario sostuvo además que el saneamiento de las cuentas provinciales permitió transformar recursos que antes se destinaban al pago de deuda en inversiones para infraestructura y seguridad vial.

Nacho Torres se mostró auspicioso sobre el acuerdo que alcanzó con el ministro de Economía, Luis Caputo. (Gentileza)

Deuda saldada con obras

A través del REOR, Chubut compensó sus obligaciones financieras ejecutando distintos proyectos de infraestructura vial, entre ellos la finalización de la doble trocha entre Trelew y Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional 3, trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 40 en los tramos Facundo-Tamariscos y Tecka-Esquel, además del mantenimiento del acceso sur de la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La futura licitación de la doble vía Trelew-Rawson será la continuidad de ese esquema.

"Durante muchísimos años fue una promesa; hoy ya es una realidad que podemos empezar a concretar porque Chubut recuperó autonomía financiera, previsibilidad y una agenda de desarrollo", expresó el gobernador.

La estrategia del Gobierno

El acuerdo con Chubut se concretó apenas un día después de que Santa Fe firmara un convenio similar con el Gobierno nacional para asumir durante 20 años la gestión de la Ruta Nacional A012, tras un encuentro entre el gobernador Maximiliano Pullaro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro Caputo.

Ambos casos forman parte de la estrategia del Ejecutivo para descentralizar la administración de la infraestructura vial y avanzar con la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, proceso habilitado por la Ley Bases.

Rechazo sindical

El avance de este esquema fue cuestionado por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que expresó su rechazo al nuevo modelo de concesiones impulsado por el Gobierno.

La organización gremial, encabezada por Graciela Aleñá, sostuvo que el sistema prioriza la recaudación por encima de la inversión en infraestructura y reiteró sus críticas al proceso de privatización de corredores viales, al desfinanciamiento de Vialidad Nacional y a los despidos registrados en el organismo.

Además, recordó que recientemente la Justicia suspendió por seis meses el decreto presidencial que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, aunque advirtió que continuará impulsando acciones para que esa medida sea rechazada de manera definitiva por el Congreso.