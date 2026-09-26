El ministro de Defensa, Carlos Presti, designó a Gonzalo Secchi como nuevo administrador del proceso de liquidación de la ex Iosfa, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El funcionario reemplazará al coronel retirado Ariel Guzmán y asumirá formalmente el lunes.

La designación rige desde el 24 de septiembre y le otorga a Secchi rango y jerarquía de secretario. Su llegada se produce después de que Presti apartara a Guzmán al considerar que no había logrado cumplir con los objetivos previstos para el cierre del organismo.

Secchi es abogado, contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Además, es socio fundador de un estudio profesional y se desempeña como revisor de cuentas de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde cumple tareas vinculadas con el control contable y financiero.

Su perfil profesional también está ligado a la auditoría corporativa, la administración societaria y la fiscalización de recursos. Antes de asumir, ya recorrió la sede central de la ex Iosfa y comenzó a tomar contacto con las áreas que deberá conducir durante la nueva etapa.

El cambio se da en un escenario financiero complejo. La liquidación arrastra un pasivo de alrededor de $214.000 millones, con deudas a prestadores médicos, laboratorios, droguerías y proveedores. A esto se suma que la ex Iosfa continúa afrontando obligaciones vinculadas con prestaciones mientras avanza la transición hacia la nueva OSFA.

El proceso también quedó atravesado por reclamos sindicales. ATE ocupó recientemente la sede del organismo y advirtió que cientos de puestos de trabajo podrían quedar comprometidos por la reestructuración y el traspaso de hoteles, residencias, centros recreativos y farmacias.

En paralelo, Defensa dispuso el traspaso de una veintena de inmuebles que pertenecían a la ex Iosfa hacia el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La transferencia comenzará a hacerse efectiva desde el 1 de octubre.

Secchi deberá ahora encarar el tramo más delicado de la liquidación: ordenar las cuentas, negociar con acreedores y avanzar con el cierre administrativo mientras se define el funcionamiento definitivo de la nueva estructura sanitaria de las Fuerzas Armadas.