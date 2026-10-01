Carne de cerdo: creció 12,4% la producción y el consumo llegó a récord

La producción de carne de cerdo atraviesa un fuerte crecimiento en Argentina y el consumo interno alcanzó niveles récord. Durante los primeros ocho meses de 2026 se produjeron más de 592.000 toneladas, lo que representó un aumento interanual del 12,4%.

Solo durante agosto, la producción llegó a unas 76.600 toneladas. El avance del sector está vinculado, entre otros factores, con nuevas inversiones en infraestructura, ampliación de la capacidad de las granjas, incorporación de tecnología y mejoras sanitarias.

El crecimiento también se refleja directamente en la mesa de los argentinos. El consumo promedio ya se ubica en torno a los 20 kilos de carne de cerdo por habitante al año, una cifra histórica para el país.

El consumo de cerdo casi se triplicó en dos décadas

El aumento registrado durante los últimos años marca un cambio importante en los hábitos alimentarios. En dos décadas, el consumo per cápita de carne porcina prácticamente se triplicó.

Durante 2025 ya se había alcanzado un récord de 18,9 kilos por habitante al año, frente a los 17,42 kilos registrados en 2024. Ahora, en 2026, el promedio se acerca a los 20 kilos.

La carne de cerdo dejó de estar asociada principalmente a fiambres y chacinados para ganar terreno como una alternativa cotidiana en almuerzos y cenas.

También influyen su versatilidad para distintas preparaciones y la mayor disponibilidad de cortes frescos en comercios y supermercados.

Qué impulsa el crecimiento de la producción

Desde el sector destacan las inversiones destinadas a ampliar instalaciones y aumentar la cantidad de madres en las granjas.

A esto se suma el fortalecimiento de los controles sanitarios, especialmente a través del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky, una de las principales afecciones que impactan sobre la producción porcina.

La tendencia ya había comenzado a observarse durante el primer trimestre de 2026, cuando la producción aumentó 15,7% respecto del mismo período del año anterior.

El sector también viene de un 2025 con marcas históricas: durante ese año se produjeron más de 812.000 toneladas y se faenaron alrededor de 8,5 millones de cabezas.

Buscan potenciar todavía más el consumo

En paralelo con el crecimiento productivo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realizó un estudio sobre cinco de los cortes de cerdo más consumidos.

El análisis evaluó sus niveles de proteínas, minerales y otros nutrientes con el objetivo de aportar información sobre sus características nutricionales.

Con esos resultados, el sector prepara nuevas acciones destinadas a promover el consumo y continuar posicionando la carne porcina como una alternativa dentro de la dieta habitual de los argentinos.