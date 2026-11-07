Carpas y grupos electrógenos para emergencias: el acuerdo de San Juan y una minera

El ministro de Salud Amilcar Dobladez y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem encabezaron la firma de un convenio con la firma Caterwest. El pacto estratégico del Gobierno de San Juan busca robustecer la preparación local ante catástrofes climáticas como El Niño, dentro del marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias.

La colaboración público-privada no representa ningún desembolso de $0 para las arcas estatales. La firma especializada aportará carpas de grandes dimensiones con equipamiento eléctrico completo y motores electrógenos. Dichos espacios adaptables recibirán evacuados o funcionarán como centros sanitarios preventivos si se desatan grandes inundaciones en la región.

Durante el encuentro oficial participaron los funcionarios Amilcar Dobladez y Emilio Achem junto a directivos de Caterwest. En este marco, el ministro de Salud Dobladez explicó que "Este es un convenio público-privado, con la participación de la empresa Caterwest, que ha hecho la Secretaría General de la Gobernación, como cabeza del COPRE. Participa también el Ministerio de Salud en el ámbito del COPRE, que nos va a permitir que la empresa Caterwest, con una alta experiencia en el montaje de campamentos mineros a gran altura, ponga a disposición del Gobierno y del COPRE carpas estructurales que son de muy buena calidad, muy seguras y son amplias, para cualquier eventualidad que se nos pueda presentar en el ámbito del temporal de El Niño".

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria valoró la disposición logística de la compañía para hacerse cargo del montaje técnico rápido. Al respecto, el funcionario resaltó además que "Es una colaboración desinteresada de la empresa Caterwest tener estas cuatro carpas hasta el 31 de marzo bloqueadas, que ellos se encargan de armarlas, desarmarlas, donde el consejo del COPRE les indique de acuerdo a la necesidad. De acuerdo donde tengamos que tener evacuados o montar carpas sanitarias, o del Ministerio de Desarrollo y Defensa Civil, estas carpas están disponibles para donde el COPRE le indique ir a armarlas y luego desarmarlas esté a cargo de ellos".

Respecto a las medidas técnicas de los módulos, las estructuras miden 7,5 metros por 4,5 metros de extensión. Sobre estas dimensiones, el ministro agregó que "Tienen 7,5 metros por 4,5 metros, así que es un tamaño importante, con instalación eléctrica y grupo electrógeno. Como no sabemos cuánto vamos a necesitar ni dónde, a la empresa se le pidió la colaboración, ya que tiene una alta experiencia en este tema, y desinteresadamente las ha puesto a disposición del COPRE. Pueden ser más de cuatro, está previsto en el convenio que puedan ser más".

Por otra parte, el secretario Emilio Achem enfatizó la importancia de sumar ayuda privada en el esquema de prevención. Sobre el valor de integrar al sector privado, Achem indicó que "lo que se le ha pedido a esta empresa, como a muchas otras privadas, es que se sume al alerta, en el supuesto de que le tengamos que pedir colaboración".

Remarcó además que la experiencia en terrenos complejos aportará soluciones operativas ante cualquier eventualidad. Sobre la capacidad operativa, Achem destacó que "Ellos tienen conocimiento, capacidad y experiencia en el armado de campamentos en alta montaña, y, en este caso, nos han puesto a disposición cuatro carpas para poder montar algún campamento de emergencia en algún lugar si hiciera falta. Así que de eso se trata esta firma de convenio. La empresa lo hace sin costo, lo hace como lo van a hacer varias otras, en forma de colaboración, sumándose a la disponibilidad, porque no sabemos cuándo vamos a necesitar, cuánto tiempo, qué cantidad”.

El secretario instó a continuar coordinando esfuerzos para anticiparse a los escenarios climáticos más complejos. Respecto al sentido preventivo, Achem añadió que “lo que estamos haciendo es prevención y planificación con todos aquellos que saben, para que cuando, Dios quiera que no, llegue el momento, que no las tengamos que usar. Sinceramente, todos queremos que eso no pase".

Finalmente, la Gobernación confirmó que la estrategia incluye acuerdos con empresas de transporte con unidades 4x4 y firmas de maquinaria pesada. Para concluir, el secretario destacó que “esa planificación, como lo hemos hecho también con las empresas que tienen colectivos 4 x 4, con empresas que tienen otro tipo de maquinaria vial, y, de esa manera, uniendo la solidaridad natural que tenemos todos los sanjuaninos frente a las catástrofes que, por desgracia, los terremotos ya nos han enseñado a ser solidarios. Tenemos la posibilidad de planificarlo, de prevenir, y esperemos que la naturaleza nos acompañe".