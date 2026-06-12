Carreras y cursos de la Armada llegarán a Jáchal en una jornada abierta

La Armada Argentina llevará a Jáchal una jornada informativa destinada a quienes quieran conocer las alternativas de formación que ofrece la institución para 2026. La propuesta estará orientada a jóvenes, estudiantes y público en general interesados en acceder a carreras, cursos y opciones de capacitación.

La actividad se desarrollará los días 17 y 18 de junio, en el horario de 8 a 12, en el SUM de Turismo. Durante ambas jornadas se brindará información vinculada a la oferta educativa de la fuerza, incluyendo los requisitos de ingreso y las distintas posibilidades de formación disponibles.

La iniciativa busca acercar a la comunidad detalles sobre las carreras y cursos que forman parte de la propuesta académica de la Armada Argentina, además de responder consultas de quienes evalúan incorporarse a la institución.

Desde la organización informaron que la convocatoria está abierta a toda la comunidad, con especial foco en estudiantes que estén definiendo alternativas de estudio y formación profesional para los próximos años.

La muestra educativa permitirá a los asistentes conocer de primera mano las características de cada propuesta y acceder a orientación sobre los pasos necesarios para iniciar el proceso de ingreso a la fuerza.