En la antesala del histórico arribo del papa León XIV al país, los organismos de Derechos Humanos elevaron un contundente pedido formal a la máxima jerarquía eclesiástica.

A través de una carta abierta dirigida al Pontífice, un bloque integrado por las principales organizaciones del país solicitó que se disponga la dimisión del estado clerical de Christian Federico Von Wernich, ex capellán de la Policía Bonaerense que cumple una condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

En la misiva, los referentes humanitarios recordaron que la responsabilidad penal de Von Wernich se encuentra plenamente acreditada mediante una sentencia condenatoria firme dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata en la causa N.º 2506/07.

Dicho fallo le impuso la reclusión perpetua e inhabilitación absoluta por su participación directa en crímenes de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios en el marco del denominado «Circuito Camps», integrado por centros clandestinos de detención y exterminio bajo la órbita de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El núcleo del reclamo radica en el uso aberrante de la investidura religiosa durante el terrorismo de estado. Según quedó probado en el debate oral, el ex capellán utilizó su condición de sacerdote "para acercarse a personas que permanecían ilegalmente privadas de su libertad y sometidas a tormentos, presentándose con la apariencia de brindar asistencia y consuelo espiritual mientras obtenía información para el aparato represivo y ejercía presión psicológica" sobre las víctimas.

Ante este trasfondo, los firmantes sostuvieron que "resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical y de las potestades propias del ministerio sacerdotal", enfatizando que la institución eclesiástica no puede erigirse como un amparo para perpetradores de delitos aberrantes.

Asimismo, señalaron que tanto la normativa canónica como los antecedentes jurídicos contemplan sanciones severas para clérigos responsables de homicidios, por lo que instaron al Papa a impulsar las actuaciones necesarias en sintonía con el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia consolidado por la sociedad argentina.

El texto de la solicitud lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijas e Hijos del Exilio, Liberpueblo, NIETES CABA-GBA, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, la Red Federal de DDHH y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).