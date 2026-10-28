San Juan dio un paso concreto en su búsqueda por ampliar la conectividad aérea. En el marco del V Encuentro Conjunto de Empresas Aerocomerciales, que reunió a 12 compañías en la provincia, el Gobierno firmó una carta de intención con las aerolíneas para explorar nuevas oportunidades de mercado, sumar rutas concretas y aumentar frecuencias. El foco principal está puesto en la posibilidad de sumar destinos internacionales como Santiago de Chile y Lima, además de fortalecer las conexiones de cabotaje.

En este marco, ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó a DIARIO HUARPE cual es el alcance de este acuerdo y aclaró que no se trata de un compromiso firmado, sino de una carta de intención mutua. "Cada uno expresa sus requerimientos y las necesidades", detalló el funcionario. Las aerolíneas participantes incluyeron a Aerolíneas Argentinas, GOL, JetSMART, Plus Ultra, American Jet, Royal Class, Connect Air, Humming Airways y Aeropuertos Argentina, entre otras.

" Que el Ministerio de Minería y la industria minera esté sentado en esa mesa junto a Turismo y la Producción no fue un simple gesto protocolar, sino que es la forma en que este gobierno y el Gobernador entienden el desarrollo de la provincia".

Los ministros de Gobierno, Turismo, Cultura y Deportes, Minería y Producción. (Foto: gentileza)

La presencia de la cartera minera en un encuentro aerocomercial no es casual. Según explicó Perea, la conectividad aérea es un eslabón fundamental para el sector. "Un inversor no solamente necesita previsibilidad regulatoria, porque eso ya lo tiene, pero también necesita poder llegar y llegar a tiempo", afirmó. En ese sentido, detalló la necesidad operativa concreta de la industria: "Que un técnico pueda subir a un yacimiento en Jáchal, en Iglesia y en Calingasta y volver a su provincia o a su país en la misma semana".

La demanda que respalda estos vuelos no es solo minera, sino también turística y de eventos. Perea destacó el crecimiento de la provincia en este rubro y utilizó como ejemplo la última edición de la Expo San Juan Minera. "52.000 personas en tres días, ocupación hotelera al 100%, delegaciones de decenas de países, o sea, la demanda existe", sostuvo el funcionario.

Más servicios en el aeropuerto

En este contexto, el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento es clave. Perea destacó que analizan que se puedan transportar cargas aéreas en un futuro. "Pueden convivir tranquilamente los dos servicios, como es el caso de Mendoza. No solamente transporta personas, sino cargas", indicó.

En el encuentro, Aeropuertos Argentina 2000 solicitó formalmente a las operadoras mineras que presenten un informe consolidado con números concretos sobre sus necesidades de flujo de pasajeros y carga a mediano y largo plazo.

"La minería es toda la cadena de valor y es la llave quizás para desarrollar el resto de los sectores productivos, entre ellos el turismo, la producción. Todo lo vemos como un todo", concluyó.