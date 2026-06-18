La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete parece acercarse a su final. En las últimas horas, distintos sectores del oficialismo comenzaron a transmitir a legisladores, gobernadores y aliados políticos que el funcionario no seguiría en el cargo, en medio de la creciente presión política y la amenaza de una moción de censura en el Congreso.

Según trascendió desde ámbitos cercanos al Gobierno nacional, la decisión busca evitar que avance un mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a remover al jefe de Gabinete mediante una moción de censura. La posibilidad cobró fuerza luego de las controversias políticas y judiciales que rodean a Adorni.

Mientras se evalúa su salida de la Jefatura, en la Casa Rosada analizan distintos escenarios para su futuro político. Una de las alternativas mencionadas es que continúe dentro del Gobierno en otra función, mientras que también circulan versiones sobre un posible destino diplomático o un cargo de menor exposición pública.

Entre las opciones que se estudian para reemplazarlo aparece el nombre de Diego Santilli, quien incluso participa de reuniones junto a otros referentes del oficialismo para contener la inquietud de gobernadores, legisladores y aliados parlamentarios.

Pese a estas negociaciones, algunos sectores aliados consideran insuficiente cualquier reubicación de Adorni dentro de la administración nacional y reclaman una salida definitiva de la función pública, argumentando que el Gobierno debe dar una señal política clara frente a la crisis.

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre su renuncia ni sobre quién ocuparía su lugar. Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que la situación tiene "fecha de vencimiento" y que las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro del funcionario y el impacto político que su caso tendrá sobre la gestión de Javier Milei.