Casación anuló un fallo clave en la causa del Indec contra Guillermo Moreno

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 2 que había rechazado el planteo de prescripción presentado por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la exfuncionaria Beatriz Paglieri, en la causa por la presunta manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec entre 2006 y 2007.

La decisión no implica la absolución de los imputados ni declara extinguida la acción penal, pero obliga al tribunal que dictó la condena a emitir un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los criterios fijados por la Cámara de Casación.

El fallo fue firmado este jueves por los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, mientras que Javier Carbajo votó en disidencia.

La controversia gira en torno a la interpretación del artículo 67 del Código Penal, que prevé la suspensión del plazo de prescripción para determinados funcionarios públicos mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos.

En agosto de 2024, el Tribunal Oral Federal N.º 2 había condenado a Moreno y a Paglieri a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.

En aquella sentencia, los jueces entendieron que la permanencia de Marcela Filia, una exempleada del INDEC que resultó absuelta en el mismo proceso, mantenía suspendido el curso de la prescripción porque continuaba desempeñándose en la Dirección de Índices de Precios de Consumo del organismo hasta, al menos, julio de 2025.

Sin embargo, la Cámara de Casación concluyó que esa resolución no contaba con una fundamentación suficiente.

Los jueces Slokar y Borinsky señalaron que la suspensión del plazo de prescripción no alcanza automáticamente a cualquier empleado estatal, sino únicamente a aquellos funcionarios que, por su jerarquía o funciones, puedan utilizar su autoridad o influencia para obstaculizar o perjudicar el desarrollo de una investigación penal.

En ese sentido, remarcaron que el tribunal oral omitió analizar concretamente cuál era el cargo que ocupaba Filia y cuáles eran las funciones que efectivamente desempeñaba dentro del organismo.

Como consecuencia del fallo, el expediente regresará al Tribunal Oral Federal N.º 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, que deberá realizar ese análisis específico y dictar una nueva resolución.

Según lo establecido por la Cámara de Casación, si el tribunal concluye que Filia no tenía la jerarquía ni la capacidad real de influir sobre la investigación judicial, correspondería declarar prescripta la acción penal respecto de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, lo que dejaría sin efecto la condena dictada en este expediente.